Уткин: «„Спартак“ скорей лишит „Ливерпуль“ путёвки в плей-офф ЛЧ, чем „Севилью“»

Известный комментатор Василий Уткин считает, что одну из путевок в плей-офф Лиги чемпионов в группе А разыграют «Спартак» и «Ливерпуль». Уткин не сомневается, что другая путевка достанется «Севилье».

«У „Спартака“ больше шансов лишить „Ливерпуль“ путевки в плей-офф Лиги чемпионов, чем „Севилью“. „Севилья“ однозначно займет одно из двух мест, которое дает право выхода из группы».

Напомним, вчера «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в рамках матча 2-го тура группового этапа турнира.

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