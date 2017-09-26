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Уткин: «„Спартак“ скорей лишит „Ливерпуль“ путёвки в плей-офф ЛЧ, чем „Севилью“»

сегодня, 21:35

Известный комментатор Василий Уткин считает, что одну из путевок в плей-офф Лиги чемпионов в группе А разыграют «Спартак» и «Ливерпуль». Уткин не сомневается, что другая путевка достанется «Севилье».

«У „Спартака“ больше шансов лишить „Ливерпуль“ путевки в плей-офф Лиги чемпионов, чем „Севилью“. „Севилья“ однозначно займет одно из двух мест, которое дает право выхода из группы».

Напомним, вчера «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в рамках матча 2-го тура группового этапа турнира.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 22:40
Я согласен с комментатором Уткиным
yrasikos22
сегодня в 21:47
Что за Бред Уткин несёт? вопервых щас Спартак играет два матча с Севильей,исход этих матчей всем ясен,вовторых потом уже Ливерпуль играет со Спартаком у себя дома и тут тоже все ясно, а до этого Ливерпуль будет играть с Марибором и Ливерпуль тут возьмет максимум очков,так что Спартак не лишит Ливерпуль путёвки,меньше бухать надо Уткину....
4ever Ars
сегодня в 21:42
Возможно... Но точно можно сказать, что следующие два матча Спартака против Севильи будут очень-очень важны.
eaguar
сегодня в 21:41
Утиная охота началась , если не ошибаюсь .
tuman960
сегодня в 21:40
Вы о чём Василий-какая путёвка!!!У Спартака только одна путёвка и то мечта-занять 3 место!!!!!!!!
marvel777
сегодня в 21:38
если такими темпами травмированные будут множится в Спартаке то к концу группового этапа и играть то будет некому.
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