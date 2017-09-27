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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Идет второй тайм, 74’ Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 76’ Виктория П 2:1 Хапоэль БШ
20:00 74’ Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 74’ Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 77’ Остерсандс 1:0 Герта
20:00 74’ Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 76’ БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 74’ Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 75’ Лацио 1:0 Зюлте-Варегем
20:00 57’ Ницца 2:0 Витесс
20:00 77’ Русенборг 3:0 Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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21:11
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21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы3
20:49
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Лондонский «Арсенал» объявил о рекордных доходах

сегодня, 20:33

«Арсенал» отчитался о финансовых результатах за сезон-2016/17, сообщив о рекордных доходах в размере 422 млн фунтов, что на 20% больше суммы, заработанной за прошлый сезон.

При этом прибыль «канониров» увеличилась с 2.9 млн фунтов до 44.6 млн, несмотря на то, что команда не сумела финишировать в топ-4, что дало бы ей возможность заработать еще больше за участие в Лиге чемпионов. Зато клуб выиграл Кубок Англии.

'«У нас хорошие позиции доя того, чтобы бороться за победы на самом высоком уровне как на поле, так и за его пределами. У нас потрясающий состав», - заявил исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис.

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Все комментарии
VadCaz
сегодня в 21:25
Жесткий троллинг болел конечно
ну слава яйцам ктулху не помрут с голоду Кронке и Усманов
ДСА
сегодня в 21:11
Сегодня плюс, завтра минус.
ЮЗИК
сегодня в 21:04
Мои поздровления!
Y.N.W.A.
сегодня в 21:03
"У нас потрясающий состав". Ну, вы поняли- деньги, скорее, пойдут на пуховики Венгеру, чем на трансферы.
cevin cigan
сегодня в 20:49
Ну дела....откуда???....."зато клуб выиграл Кубок Англии".....?
ROMA DROGBA
сегодня в 20:44
Как плевок в душу болельщикам.
"Денежки у нас есть, но не на трансферы"
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