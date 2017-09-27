Лондонский «Арсенал» объявил о рекордных доходах

«Арсенал» отчитался о финансовых результатах за сезон-2016/17, сообщив о рекордных доходах в размере 422 млн фунтов, что на 20% больше суммы, заработанной за прошлый сезон.

При этом прибыль «канониров» увеличилась с 2.9 млн фунтов до 44.6 млн, несмотря на то, что команда не сумела финишировать в топ-4, что дало бы ей возможность заработать еще больше за участие в Лиге чемпионов. Зато клуб выиграл Кубок Англии.

'«У нас хорошие позиции доя того, чтобы бороться за победы на самом высоком уровне как на поле, так и за его пределами. У нас потрясающий состав», - заявил исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте