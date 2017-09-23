Прибыльные и убыточные. Главные транжиры футбольной Европы

РФПЛ – лига скряг или растратчиков? На каком месте короли еврокубков испанцы? Что там у АПЛ? «Соккер.ру» рассказывает о трансферах ведущих лиг и том, что они скрывают.

Вы без труда угадаете лигу, которая тратит на приобретения футболистов больше всех на континенте и в мире. Но важно смотреть на обе стороны трансферов – не только на покупки, но и на продажи. Ведь, скрупулезно подсчитав баланс, можно понять о лиге многое. А если суммировать информацию о десяти лигах – топ-5 плюс чемпионаты России, Турции, Бельгии, Нидерландов и Португалии, то можно создать целостную картину трансферной Европы.

Дополнительные лиги выбраны, согласно задаче. Россия – чтобы оценить ее место в иерархии трансферов и динамику, ведь жутко любопытно и актуально для российских поклонников футбола. Турция – как пример крупных вложений за пределами топ-5, что отличает Суперлигу, скажем, от украинского или швейцарского высших дивизионов. Бельгийцы, португальцы и голландцы нам нужны, как вы уже догадались, чтобы в оценке было два полюса.

Главным транжирам надо противопоставить самых сильных продавцов, причем импортеров, а не продающих из «Эвертона» в МЮ. И чтобы на выводы не влияли мелочи, вроде покупок ПСЖ, существенно изменивших место Лиги 1 в рейтинге конкретного сезона, суммируем данные за пять лет. Получается десятка от главных транжир к лучшим из продавцов.

10 место. АПЛ (баланс: -3 309 млн. евро*)

Даже сейчас, вложившись в новичков по полной, Серия А и ПСЖ (как главный покупатель Лиги 1) не смогли ничего противопоставить АПЛ. В последние годы англичане стабильно первые по тратам. Четыре года назад перешагнули отметку в 1 миллиард евро за трансферный сезон. Прошлым летом потратили 1.58 млрд. евро, и вряд ли остановятся:

* - здесь и далее вычисления произведены с помощью данных портала www.transfermarkt.com

А вот когда говорим о балансе, то видим – команды АПЛ третий сезон подряд стараются сокращать разницу между покупками и продажами. Запомним – даже в лиге, которая зарабатывает миллиарды и может себе позволить сидеть в минусах по трансферам на миллиарды евро, идет рационализация трат на футболистов. При этом у одного МЮ доходы за сезон – 656 млн. евро. Даже есть «небольшая» прибыль – 91 млн. евро.

9 место. Германия (баланс: -367 млн. евро)

Неожиданно получилось! Зато сразу видно, что Бундеслига хорошо зарабатывает. Оказывается, вторые в списке транжир Европы не испанцы, не итальянцы, не шейхи из Парижа, а немцы. На глаз не скажешь, но цифры не врут - оценка баланса помогает. Прибыли никакой нет, зато есть суммарный убыток лиги – треть миллиарда евро. Ничего себе немцы гуляют!

Впрочем, тут есть оговорки. Немцы своими игроками не торгуют по всей Европе, зато сами ценят молодежь и платят за нее щедро. Но, даже зная это, получилось неожиданно - Бундеслига суммарно отдала на новичков на 366 млн. евро больше, чем получила за них же при продажах. Но между последним и предпоследним местами по балансу разница в девять раз, АПЛ далеко впереди по убыткам.

8 место. Италия (баланс: -233.7 млн. евро)

Стоп, а что тут делает Италия? Оказывается, за пять последних лет в рейтинге самых тратящих лиг Серия А четыре раза приходила второй после АПЛ! Получается, в итальянские клубы много вкладывают. Но разве есть статус второй лиги Европы здесь и сейчас? В Серии А гоняются за тенью собственного величия…

С другой стороны, стабильно в минусах – разучились создавать футболистов, за которых готовы платить неприлично много. Цифры помогают оценить также качество нового поколения, к нему есть претензии. А данные нового сезона – убыток чемпионата в 127 миллионов евро, напоминает о тратах «Милана». Внешние спонсоры пришли и тратят – вот и весь секрет.

7 место. Турция (баланс: -144.7 млн. евро)

Как видите, турки – помешанные на футболе ребята. Но есть поправка. Невзирая на суммарный убыток за пять лет, фиксируем стратегическую проблему. С каждым годом убыток падал, а три года тому назад даже заработали десять миллионов евро. Турки в тупике, поскольку их система футбола сломалась. Закупали ветеранов, но при этом собственную сборную загнали на дно.

Деньги были – денег стало меньше, а раньше могли потратить на 78 млн. евро больше, чем заработали, что равно рекордному убытку РФПЛ. Но так было пять лет тому назад, сейчас минус 16 миллионов – новый рубеж. Почему пример Турции важен? Потому что видно – если вкладываешь, не воспитывая ценных игроков, то толку не будет. Даже если на трибунах есть болельщики.

6 место. Франция (баланс: -137.1 млн. евро)

Тут общая цифра важна, но не все так просто. За счет ПСЖ два года подряд французы тратят больше, чем зарабатывают. Причем из-за Неймара их убытки по величине - в европейской тройке по результатам лета. Одновременно французы умеют зарабатывать, продавая футболистов – молодых, талантливых, с дикой наценкой, как в случае с Мбаппе. Хотя его трансфер как раз на баланс не повлияет – «Монако» продаст, а ПСЖ купит, получится нулевая разница.

Франция, как видите, - пограничная лига. Есть одна команда, которая тратит. Но при этом многие умеют зарабатывать, как «Монако». Именно поэтому они обошли Турцию по трансферному балансу за пять лет, хотя вряд ли можно было подобное предположить. Зато сразу видно – французские школы работают! Найдут еще парочку Дембеле и Мбаппе – заработают больше, чем ПСЖ потратит, если отдадут их за рубеж по 100 млн. евро. Ведь если отнять 222 млн. за Неймара, то и сейчас баланс Лиги 1 – положительный.

5 место. Россия (баланс: -12.6 млн. евро)

Разница за пять лет всего в половину стоимости Паредеса? Вроде бы не так страшно. А если разобраться – все намного хуже. Во-первых, после двух сезонов, когда продавали чаще, чем покупали, наступил полный «Зенит». Во-вторых, минус в 78 млн. евро на лигу – рекордный убыток последних лет. Причем это почти что баланс покупок и продаж петербуржцев. Получается, у ЦСКА, «Спартака» и остальных почти ничего не происходит на трансферном поле. И результат видим на поле, например, в еврокубках.

Как видите из представленных выше данных, клубы РФПЛ выбросили в пустоту «Крестовский». И зарабатывать на футболе много лет никто не учился. Зачем, когда есть государственный бюджет? Но оказалось, что он будет полным не всегда. Теперь даже Федун жалуется в интервью, что морально устал платить за «Спартак». Раньше можно было быть в маленьких минусах, которые на самом деле больше – внутренние трансферы нивелируются в балансе. Сейчас денег не хватает даже самым богатым клубам.

Что же в сухом остатке? Извне сильных игроков РФПЛ покупает редко. Своих ребят воспитывают строго, чтобы кормить дракона по имени Лимит. В плане трансферов, как показывают цифры, Премьер-Лига – ни рыба, ни мясо. При этом сугубо экономически РФПЛ должна быть лигой-донором, лигой-трамплином, как представленные в первой тройке чемпионаты.

4 место. Испания (баланс: +32.8 млн. евро)

Кто бы мог подумать, что по трансферному балансу Испания будет в плюсах? А все потому, что кроме покупок, клубы Ла Лиги прекрасно справляются с воспитанием игроков на продажу. Всегда можно отправить парочку ребят в АПЛ – так делали много лет. Теперь вот в ПСЖ Неймара запаковали. В результате, даже если «Реал» и «Барселона» тратят баснословные суммы, то убыток лиги очень редко впечатляет.

Три года тому назад потратили на 92 млн. евро больше, чем заработали, но в этом – прибыль 62 млн. евро. И она выше рекордной для РФПЛ, образованной за счет распродажи «Зенита» имени Халка китайцам. У испанцев, получается, все четко налажено. Их клубы выигрывают в Европе. «Реал» и «Барселона» - мировые бренды. И оказывалось, что благодаря вразумлению Переса и продаже Неймара они еще и в плюсе впервые за три сезона!

3 место. Бельгия (баланс: +201.6 млн. евро)

Как видите, из топ-лиг дебет и кредит сводить научились только испанцы. Но даже они никакие продавцы по сравнению с бельгийцами. За пять лет тамошняя лига воспитала ребят на 201 млн. евро чистой прибыли. Три последних года средний заработок – в районе 50 млн. евро. Вот и спрашивается, что мешает РФПЛ работать по такому же принципу? Ведь «Андерлехт» может обыграть «Зенит», невзирая на траты последнего. «Спартак» не справится с половиной бельгийских клубов.

При этом они воспитали себе два состава сборной. Создавали академии и отдавали игроков в Англию. Представляете популярность АПЛ в России, если бы там было 22 Аршавина? Никакого «особого пути» нет, ведь российские клубы, даже когда тратят больше бельгийских команд, не претендуют на победу в ЛЧ или хотя бы в ЛЕ. Гоняются за призрачным величием? А умели бы вести хозяйство – были выше Бельгии в трансферном мире.

2 место. Нидерланды (баланс: +567.6 млн. евро)

Ничего себе! Голландский футбол заработал полмиллиарда за пять лет, причем в текущем сезоне побили рекорд – 138 млн. евро чистой прибыли. За пять лет всегда ходили рядом с сотней миллионов евро. Конечно, постоянные продажи делают «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд» слабее. Но разве не команда из Амстердама играла в финале Лиги Европы? При этом воспитала парочку интересных талантов. Нидерланды – обеспеченная страна, поскольку сами у себя не воруют, и делятся тем, что имеют – талантом и трудолюбием.

Ведь всегда надо иметь концепцию лиги. Например, Франция за счет ТВ держится и спонсоров извне. Англия с Германией - за счет мирового рынка. И хотя у фанатов из Нидерландов есть деньги – ВВП на душу населения в пять раз выше, чем российский, они воспитывают футболистов на экспорт. Игроки из Эре (не обязательно голландцы) не хуже российских, как показывает Промес. И перспективных там больше, средний возраст «Аякса» сейчас - 23.38. А в топ-100 самых молодых команд Европы ни одной из РФПЛ, ведь лимит - работает. В результате у них 567 млн. евро на руках для развития футбола, а у России – кукиш с маслом.

1 место. Португалия (баланс: +826.6 млн. евро)

Встречайте чемпионов по прибыли – португальцы за пять лет заполучили на 826 млн. евро больше, чем потратили. Прошлым летом поставили мировой рекорд – плюс 238 млн. евро в копилку. И это вторая крайность после английского выбора и жестких убытков. Португальцы могли бы куда умнее отработать. Но стараются продавать игроков, куда попало. Например, одного из самых талантливых полузащитников мира запихнули в Чемпионшип. Перебор, зато деньги капают!

Так что с тратами на трансферы все понятно – богатые лиги каждый год выбрасывают много, но часто могут себе это позволить, как англичане или немцы. Но куда важнее смотреть на продажи – сразу видно, где футбол развивается, а у кого штиль, как в РФПЛ. Около ноля болтаться неприятно, поскольку это значит, что лига ни экспортная, ни импортная. То есть умерла, задушив себя глупыми ограничениями. А теперь взглянем на детальную таблицу:

Трансферные балансы (разница трат и доходов) ведущих лиг Европы 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Сумма по лиге 1 Португалия 77.59 134.41 199.90 176.22 238.52 826.64 2 Нидерланды 120.66 97.01 99.24 112.63 138.09 567.63 3 Бельгия 16.94 25.31 58.02 44.46 56.50 201.23 4 Испания 50.72 33.08 -92.39 -23.75 65.12 32.78 5 Россия -7.26 -30.44 43.87 59.33 -78.10 -12.60 6 Франция -166.63 42.68 105.73 -7.65 -111.25 -137.12 7 Турция -78.76 -42.00 10.68 -18.02 -16.62 -144.72 8 Италия -6.17 -13.52 -40.19 -46.41 -127.37 -233.66 9 Германия -81.28 -149.41 61.00 -94.94 -102.33 -366.96 10 Англия -514.64 -543.24 -789.93 -779.41 -682.46 -3309.68

Последнее место АПЛ не удивляет, но пока могут себе позволить такую дикую разницу между покупками и продажами. И то – третий год подряд заметен тренд на увеличение продаж, чтобы хоть как-то прийти в себя. И второе с конца место немцев можно объяснить – забивают составы новыми Дембеле. А вот Португалия, Нидерланды и Бельгия – чемпионы по продажам, причем абсолютные.

В сухом остатке у нас лишь одна хитрая лига – Испания, которая успевает всюду и остается в маленьком плюсе за счет потери ценного актива по фамилии Неймар. Но общая европейская картина нарисована. И суммарный отрицательный баланс десяти лиг за пять сезонов оказался впечатляющим – десять известных лиг за пять лет выбросили на зрелища доход большой компании. Например, годовая выручка «Уралкалия» соразмерна с отрицательным балансом в футболе. За сезон теряют по полмиллиарда в среднем, суммарно – в пять раз больше:

А когда смотрим на отдельные показатели, то становится очевидно – даже для Англии убытки в 3.3 миллиарда евро копейками не являются. За такие деньги можно многое улучшить. Впрочем, как и за 233 миллионов в кризисной Италии, пусть там деньги из Азии и США в основном. С другой стороны, есть еще РФПЛ – самый странный чемпионат, поскольку сам в себе. Как можно улучшить картину трансферов в России, оздоровить лигу и бросить вызов хотя бы кому-то на поле футбольном или финансовом?

Чтобы российский футбол приобрел финансовый и футбольный смысл, пора признать, что деньги из бюджета давать не стоит. Почти все обленились и о прибыли не слышали даже. Лига нищая. Напомним, что бюджет РФПЛ прошлого сезона – 33 млн. евро. В результате «Спартаку» за титул вручили 4.2 млн. евро при бюджете клуба раз в 30 больше. Как может лига без стратегии и денег позволять своим клубам столько тратить и запрещать работать на экспорт?

Легче благодаря добрым дядям с доступом к федеральной казне не станет, не стоит себя обманывать. Неоткуда взяться диким прибылям. Но и доверять клубы с историей корпорациям с государственным участием – не выход, ведь существует проблема кадров. Управленцы слабые. Банк не выручит, если чей-то друг подставит. Случится что-то с благодетелями «Спартака» - долгих лет здоровья каждому из них, и москвичи смогут загреметь в ФНЛ, история знает и не такие примеры.

А если у главного спонсора «Зенита» поменяют рулевого на хоккеиста – скатятся за год, как «Анжи». Легенды о сказочной прибыли оставьте тем, что не понимает, как переложить деньги из кармана в карман. Эти игры давно пора прекращать, как и затягивание пояса на шее, вроде действий Гинера. Конечно, ЦСКА надо продать. Но кому, если даже «армейцы» не научились собирать деньги на футболе? Никто не тратит заработанное, тратят, так или иначе, бюджет страны – глобальная проблема российского футбола.

И скупые показатели трансферного баланса об этом напоминают. Ведь эти 12.6 миллионов убытков – прямая линия на кардиограмме. Пациент склеил бутсы. На трансферном поле остался один «Зенит», и то – пока не обесценился газ. В плане трансферов РФПЛ умерла, переплачивая за людей с нужным паспортом и фактически превратившись в закрытую лигу. А если к тратам на покупки вы добавите лимитные зарплаты, то зададите себе главный вопрос.

Кто за все это должен отвечать? Нельзя ли эффективнее расходовать средства, которые в российском случае прямо зависят от прибыли госкомпаний (читай - налогов)? Нет дела до англичан – пусть кутят, ведь качают деньги со всей планеты. Но как можно было за десятки лет не выработать стратегию финансового поведения для РФПЛ? Четыре миллиона евро за чемпионство «Спартаку» – в четыре раза меньше премиальных, чем «Ростов» получил от УЕФА за прошлый сезон.

Так что вопрос надо ставить тем, кто управляют лигой. И тем, кто создал на государственные деньги клубы с бюджетами от 20 до 170 млн. евро, чтобы они их проедали, не развиваясь. Ведь в итоге оказывается, что ни у кого нет денег на толковые трансферы. При этом годами куда-то их тратили, не создав ни приличной сборной, ни приличного клуба под сенсационный полуфинал Лиги чемпионов. Клубы РФПЛ всего за пять лет потратили на новичков целый «Крестовский». А вы видите по ходу матчей на полях страны эти 47 миллиардов рублей?