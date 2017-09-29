Кьеллини будет жертвовать 1% зарплаты на благотворительность

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини присоединился к инициативе Хуана Маты, Матса Хуммельса и других футболистов, жертвующих 1% своей зарплаты в организацию Common Goal, занимающуюся развитием футбола по всему миру.

«Не стоит уделять внимания моему вкладу в Common Goal. Важно, чтобы мы, футболисты, объединились в одну команду. Отчисления каждого из нас мир не изменят. Но если мы будем все вместе, то можем изменить ситуацию», - отметил футболист.

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