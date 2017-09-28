Немецкие клубы впервые в истории проиграли 6 матчей за одну еврокубковую неделю

Немецкие клубы установили личный исторический рекорд — правда, со знаком «минус». Все шесть коллективов из Германии, принимающие участие в еврокубках на этой неделе, потерпели поражения. Ранее за один тур Лиги чемпионов и Лиги Европы уступали лишь пять немецких команд — дважды.

В рамках наиболее престижного еврокубка «Лейпциг» уступил «Бешикташу», дортмундская «Боруссия» дома впервые в истории отдала победу «Реалу», а «Бавария» не имела шансов в матче с ПСЖ. В Лиге Европы «Лудогорец» обыграл «Хоффенхайм», «Кельн» дома уступил «Црвене Звезде», а «Герта» не смогла взять даже одно очко в матче со скромным «Остерсандсом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте