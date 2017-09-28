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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Немецкие клубы впервые в истории проиграли 6 матчей за одну еврокубковую неделю

сегодня, 10:51

Немецкие клубы установили личный исторический рекорд — правда, со знаком «минус». Все шесть коллективов из Германии, принимающие участие в еврокубках на этой неделе, потерпели поражения. Ранее за один тур Лиги чемпионов и Лиги Европы уступали лишь пять немецких команд — дважды.

В рамках наиболее престижного еврокубка «Лейпциг» уступил «Бешикташу», дортмундская «Боруссия» дома впервые в истории отдала победу «Реалу», а «Бавария» не имела шансов в матче с ПСЖ. В Лиге Европы «Лудогорец» обыграл «Хоффенхайм», «Кельн» дома уступил «Црвене Звезде», а «Герта» не смогла взять даже одно очко в матче со скромным «Остерсандсом».

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Все комментарии
Bayern Best
сегодня в 11:09
дальше больше. Настоящий позор для немецкого футбола.
cska.78
сегодня в 11:07
Неожиданно)
DXTK
сегодня в 11:03
особенно мощно выглядит хваленный Хоффенхайм Нагельсманна, которого в Баварию сватают. 1-2 от Браги и 1-2 от Лудогорца...........

PS Бавария еще выйдет из группы, на счет других сомневаюсь.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 11:00
Рад за немцев!
Lazio-Kiev
сегодня в 10:57
Чудненько, Италия уже обошла Бундес в таблице УЕФА!
drug01
сегодня в 10:57
Неужели в Германии спад футбола пошел?
kastites
сегодня в 10:55
Все когда то бывает в первые
Don trambon
сегодня в 10:54
Ахаха. Спс баварии) Решили собрать всех лучших немецких игроков у себя, ослабив лигу и сами от *мешка* еле ноги уволокли)

Грац бавария)))
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