Восемь игроков «Спартака» пропустили тренировку перед матчем с «Уралом»

Московский «Спартак» начал подготовку к матчу с «Уралом» в Премьер-Лиге. Сегодняшнюю тренировку «Спартака» пропустила большая часть игроков команды. В частности, участие в тренировке не принимали Зе Луиш, Квинси Промес, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Артём Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев.

Встреча с «Уралом» состоится 30 сентября. Напомним, что во вторник, 26 сентября, «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

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