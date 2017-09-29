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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Восемь игроков «Спартака» пропустили тренировку перед матчем с «Уралом»

сегодня, 17:55
СпартакСпартак-:-УралУралЗавтра в 19:00 Не начался

Московский «Спартак» начал подготовку к матчу с «Уралом» в Премьер-Лиге. Сегодняшнюю тренировку «Спартака» пропустила большая часть игроков команды. В частности, участие в тренировке не принимали Зе Луиш, Квинси Промес, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Артём Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев.

Встреча с «Уралом» состоится 30 сентября. Напомним, что во вторник, 26 сентября, «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
obana777 ответил pereletnii
сегодня в 18:45
pereletnii:
Во глушаков дает,уже восьмерых в баньке парит.
Тебя бы в баньке попарить, помыть хорошенько, может чище стали бы твои комментарии, адекватнее, во что конечно верится с трудом.
Адвокат 76
сегодня в 18:43
Больше написать нечего гляжу, прямо новость бомба)))
кот сибиряк ответил time out
сегодня в 18:43
time out:
Футболисты пусть мучаются, это их работа, а вот я предлагаю некоторых "умников", несущих изо-дня в день несусветную чушь, забанивать пожизненно.
А хо-хо не хохо.
time out ответил кот сибиряк
сегодня в 18:40
кот сибиряк:
Предлагаю просто расформировать средняка чтоб не мучить бедных футболистов.
    Морозовский ответил кот сибиряк
    сегодня в 18:37
    кот сибиряк:
    Предлагаю просто расформировать средняка чтоб не мучить бедных футболистов.
      Супервайзер ответил Василий 50
      сегодня в 18:35
      Василий 50:
      Соккер, странная новость, среди них есть игроки с крестами. Их отсутствие неожиданность или понадобилось, чтобы прискакали кони и прилетели бакланы?
      У нас в лазарете целая команда основного состава во главе с вратарем.
      Бакланы торжествуют, кони тоже.
      pereletnii
      сегодня в 18:34
      Во глушаков дает,уже восьмерых в баньке парит.
      кот сибиряк ответил Т34
      сегодня в 18:33
      Т34:
      Это вообще не понятно, что творится в Спартаке? Зобнин, Тигиев и Тимофеев считают себя "звездами", что пропускают тренировки перед матчами. Да и остальные о чем думают? Вот из-за такого отношения к тренировкам и Спартак лихорадит, а может эти игроки сливают тренера? Срочно надо разобраться всяким котам, байкалам и им подобным с такой постановкой вопроса к тренировкам в Спартаке и осудить неподобающее действие футболистов.
        Т34
        сегодня в 18:29
        Это вообще не понятно, что творится в Спартаке? Зобнин, Тигиев и Тимофеев считают себя "звездами", что пропускают тренировки перед матчами. Да и остальные о чем думают? Вот из-за такого отношения к тренировкам и Спартак лихорадит, а может эти игроки сливают тренера? Срочно надо разобраться всяким котам, байкалам и им подобным с такой постановкой вопроса к тренировкам в Спартаке и осудить неподобающее действие футболистов.
        ivany4
        сегодня в 18:27
        Напиши про Спартак и получи пряник!)))
        кот сибиряк ответил Морозовский
        сегодня в 18:26
        Морозовский:
        Заголовок звучит, как бунт на корабле !
          Морозовский
          сегодня в 18:16
          Заголовок звучит, как бунт на корабле !
          вованыч 80
          сегодня в 18:15
          Жано там смотрящий,однозначно...
          Сергеевич вернулся 1
          сегодня в 18:14
            Василий 50
            сегодня в 18:10
            Соккер, странная новость, среди них есть игроки с крестами.
            Их отсутствие неожиданность или понадобилось, чтобы прискакали кони и прилетели бакланы?
            Ваня лучший
            сегодня в 18:09
            Здоровья всем.
            кот сибиряк
            сегодня в 18:05
              порт
              сегодня в 18:04
              Посчитали что профессионалам тренировки не нужны.
              Eddyson
              сегодня в 18:02
              Даже Зобнин и Тимофеев?! Вот это неожиданность!
              Здоровья ребятам.
              eaguar
              сегодня в 17:58
              Удачи Спартаку .
              Шуnя771
              сегодня в 17:57
              Тарханов руки потирает...)
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