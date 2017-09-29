Каррера: «Игрокам очень нужны болельщики»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отдал должное болельщикам команды и их поддержке в матче с «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Я видел, что когда команды выходили на поле, перформанс болельщиков был очень красив. Они сделали то, что всегда и делали, – поддерживали нас от начала до конца! Игрокам очень нужны болельщики, и подобная поддержка дает толчок, который позволяет сохранить силы до самого конца. Их искренность заметна как раз в сложных для команды моментах, в этих матчах она подтверждается и ценится. Друг познается в беде!» - сказал Каррера.

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