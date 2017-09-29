Каррера: «Игрокам очень нужны болельщики»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Байер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
19:30 Закончился первый тайм Арсенал Т 1:0 Краснодар
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Монако -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
20:00
Кронке хочет купить долю Усманова в «Арсенале»9
16:13
Кокорин стал игроком недели в Лиге Европы. Фернандеш — третий107
14:33
Роналду — лучший игрок недели в Лиге чемпионов107
14:25
Гвардиола: «Месси — прелесть. Он делает лучше и тренеров, и своих одноклубников»70
12:20
Смертин: «Россия стала первой страной в мире, запустившей мониторинг по борьбе с расизмом»45
20:15
Саутгейт: «В сборной Англии есть игроки, которые не заслужили места в команде»0
19:45
Моуриньо вызвали в мадридский суд по делу о неуплате налогов4
19:39
«Герта» продлила контракт с Платтенхардтом1
19:35
Шевченко: «Думаю, „Милан“ обыграет „Рому“»4
19:28
Монтелла: «Анчелотти может стать моим помощником»6
19:25
Конте: «„Манчестер Сити“ - хорошая команда. Они стали сильнее»4
19:15
Самедов: «„Спартаку“ необходимо исправлять ситуацию в чемпионате»28
18:35
«Арсенал» — «Краснодар»: стартовые составы11
18:32
Руднев завершил карьеру в 29 лет10
18:06
В 2018 году на подготовку и проведение чемпионата мира бюджет потратит 21 млрд рублей11
18:05
Агуэро, Компани и Менди пропустят встречу с «Челси»15
18:01
Мартинес: «Отсутствие Наингголана в сборной Бельгии? Это футбольное решение»6
17:55
Восемь игроков «Спартака» пропустили тренировку перед матчем с «Уралом»29
17:47
Наингголан снова не попал в заявку сборной Бельгии на матчи отбора ЧМ-20182
17:41
Гвардиола: «Уверен, наши врачи сделают все для скорого возвращения Агуэро в строй»3
17:31
Озил и Гетце не вызваны в сборную Германии на матчи отбора ЧМ-201820
17:21
«Милан» ищет новых инвесторов9
16:59
Кутепов: «Самоедство ничем хорошим не закончится. Главное, чтоб были довольны болельщики»21
16:49
Пато: «Я провел прекрасные годы в „Милане“ и скучаю по Италии»1
16:29
Ловчев: «Похоже, „Зенит“ и Манчини всерьез нацелились на победу в Лиге Европы»37

Каррера: «Игрокам очень нужны болельщики»

сегодня, 19:08
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отдал должное болельщикам команды и их поддержке в матче с «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Я видел, что когда команды выходили на поле, перформанс болельщиков был очень красив. Они сделали то, что всегда и делали, – поддерживали нас от начала до конца! Игрокам очень нужны болельщики, и подобная поддержка дает толчок, который позволяет сохранить силы до самого конца. Их искренность заметна как раз в сложных для команды моментах, в этих матчах она подтверждается и ценится. Друг познается в беде!» - сказал Каррера.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
salaga
сегодня в 20:18
В УЕФА это тоже разглядели и теперь изыскивают возможности предоставления им отдыха.
RussianHorse
сегодня в 20:08
Блоссия
Сегодня 20:05
ответ пользователю кот сибиряк (раскрыть)
Не позорь Сибирь.
___
Ты и так уже ее опозорила, Томская "Москвичка")
Блоссия
сегодня в 20:05
Завтра будем на стадионе.
Один за всех,
И все за одного.
Блоссия ответил кот сибиряк
сегодня в 20:05
кот сибиряк:
Каррера: «Игрокам очень нужны банщики»
Не позорь Сибирь.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:30
Друг познаётся в беде-в точку..
вованыч 80
сегодня в 19:27
Походу,матч с ответом КБ будут вспоминать ещё лет16...
Дмитрий Аександров
сегодня в 19:23
Болельщики нужны любой команде, но только пусть все они будут без файеров.
кот сибиряк
сегодня в 19:22
Каррера: «Игрокам очень нужны банщики»
Николай 86
сегодня в 19:19
Вперед, Спартак! Завтра на стадион
жменя семечек
сегодня в 19:17
самоотдача была запредельная! игроки буквально умирали на поле
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100