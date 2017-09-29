Ловчев: «Похоже, „Зенит“ и Манчини всерьез нацелились на победу в Лиге Европы»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев положительно оценивает выступления «Зенита» в Лиге Европы:

«Похоже, „Зенит“ и Манчини всерьез нацелились на победу в Лиге Европы. Команда играет с полной выкладкой, с охоткой, а тренер выставляет основной состав. Да, соперник был не из грандов испанского футбола, но команда явно крепкая и непростая и здорово поупиралась. Все стало ясно только после третьего гола.

Что касается Кокорина, который забил два мяча, то я не буду говорить про эти пресловутые 35 голов, которые Манчини то ли в шутку, то ли всерьез поручил Кокорину забить на двоих с Дзюбой, но Кокорин почувствовал вкус забитых мячей. Это как хищник, который почуял запах крови. Саша играет легко, получая удовольствие от своей игры.

Вначале сезона не производил впечатления Ригони. Но вот он забил, но не только в этом дело, он показал, что „Зенит“ купил игрока хорошего уровня. И хорошо, что фактически новая команда „Зенит“ играет с такими соперниками. Матчи с таким очень крепким по европейским меркам соперником, как „Реал Сосьедад“, гораздо больше способствуют становлению команды, чем игры с условным „СКА-Хабаровском“. В таких играх команда учится и совершенствуется».

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