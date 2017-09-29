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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Ловчев: «Похоже, „Зенит“ и Манчини всерьез нацелились на победу в Лиге Европы»

сегодня, 16:29
ЗенитЗенит3 : 1Реал СосьедадРеал СосьедадМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев положительно оценивает выступления «Зенита» в Лиге Европы:

«Похоже, „Зенит“ и Манчини всерьез нацелились на победу в Лиге Европы. Команда играет с полной выкладкой, с охоткой, а тренер выставляет основной состав. Да, соперник был не из грандов испанского футбола, но команда явно крепкая и непростая и здорово поупиралась. Все стало ясно только после третьего гола.

Что касается Кокорина, который забил два мяча, то я не буду говорить про эти пресловутые 35 голов, которые Манчини то ли в шутку, то ли всерьез поручил Кокорину забить на двоих с Дзюбой, но Кокорин почувствовал вкус забитых мячей. Это как хищник, который почуял запах крови. Саша играет легко, получая удовольствие от своей игры.

Вначале сезона не производил впечатления Ригони. Но вот он забил, но не только в этом дело, он показал, что „Зенит“ купил игрока хорошего уровня. И хорошо, что фактически новая команда „Зенит“ играет с такими соперниками. Матчи с таким очень крепким по европейским меркам соперником, как „Реал Сосьедад“, гораздо больше способствуют становлению команды, чем игры с условным „СКА-Хабаровском“. В таких играх команда учится и совершенствуется».

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Все комментарии
Аденн
сегодня в 17:01
    Василий 50
    сегодня в 16:59
    Еще десяток клубов нацелены на этот трофей.
    Roger Young
    сегодня в 16:56
    глупости не говорите. Сначала пройти надо хотя бы до 1/4, потом поговорим.
    Алексей Буренин
    сегодня в 16:53
    А почему бы и нет. хороший состав
    eaguar
    сегодня в 16:51
    Удачи Зениту.
    vka1970
    сегодня в 16:50
    На 3-й день Женя увидел, что у тюрьмы нету четвёртой стены.
    Её унёс Газпром.
    Sully ответил порт
    сегодня в 16:49
    порт:
    Похоже ты сильно долбанулся башкой об стенку.
      Sully ответил spartak kursk
      сегодня в 16:48
      spartak kursk:
      Похоже,что для собственного населения российский газ снова подорожает))))х(((((
      да пусть дорожает, не обеднеем!
      порт ответил spartak kursk
      сегодня в 16:44
      spartak kursk:
      Похоже,что для собственного населения российский газ снова подорожает))))х(((((
        ermak6448
        сегодня в 16:42
        Не похоже товарищ Ловчев, в в натуре " Зенит " готов дойти до финала....
        Алексей Гузман
        сегодня в 16:41
        Еще один Нострадамус!:)) Зенит точно выйдет из группы и скорее всего с первого места.А вот дальше весна и может быть всё что угодно!
        spartak kursk
        сегодня в 16:35
        Похоже,что для собственного населения российский газ снова подорожает))))х(((((
        VIPded
        сегодня в 16:35
        Удачи Зениту в ЛЕ!!! И Локо тоже!!!
        Igo0rek
        сегодня в 16:33
        Все будут только рады, если Зенит выиграет ЛЕ. Удачи вам в этом!
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