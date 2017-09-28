Булыкин: «„Зенит“ способен дойти до финала Лиги Европы»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что нынешнему «Зениту» по силам побороться за победу в Лиге Европы:

«„Зенит“ одержал уверенную победу. Игроки петербургской команды показали хорошую игру. Снова выделялся Александр Кокорин. „Зенит“ сейчас очень хорошо играет. С такой игрой команда Роберто Манчини способна дойти до финала Лиги Европы. Безусловно, на следующих этапах „Зениту“ предстоит встретиться с более серьёзными соперниками. Но если всё сложится удачно и они будут играть с хорошим настроением, активным движением и отличной реализацией моментов, то всё возможно.

В этом сезоне Кокорин удачно стартовал как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Мы все прекрасно видим его огромную самоотдачу. Если он не сбавит оборотов, то ничто не помешает ему обогнать Александра Кержакова по количеству забитых мячей в Лиге Европы. Вызов в сборную России должен его вдохновить».

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