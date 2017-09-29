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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Кутепов: «Самоедство ничем хорошим не закончится. Главное, чтоб были довольны болельщики»

сегодня, 16:59

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как готовится к следующим матчам и тренировкам:

«Сложно ли перестроиться на другие матчи после эмоциональной и энергозатратной игры с „Ливерпулем“? У меня сейчас так: игра закончилась – и все, она забыта. Знаете, о чем нужно думать после финального свистка? О завтрашней тренировке (улыбается). Всю ночь и все утро. А после того как занятие прошло, о чем нужно думать?

Правильно, вновь о завтрашней тренировке. Вышел, сыграл, ушел. Нет никаких мыслей, как выступил, что сделал правильно, что – нет. Главное, чтобы были довольны люди, которые за меня болеют и переживают, и чтобы команда давала результат. Оценивать должны люди со стороны. А если заниматься самоанализом, то можно так глубоко уйти в себя, что потом не выплыть. Тем более что я себя знаю. В любой момент могу начать думать: „Где-то можно было лучше сыграть, где-то – по-другому“. И начнется самоедство. Ничем хорошим это не закончится.

В прошлом сезоне мы стали чемпионами досрочно. И были на подъеме. Тогда можно было наслаждаться. Знали: мы – чемпионы! А сейчас – новый сезон, и нужно начинать все по новой. Перестраиваться. Тем более – результаты у нас пока что неудовлетворительные. Занимаем не то место, какое должны. Важно не зацикливаться на том, что было. Бывает, сыграли плохо, а потом выиграли – и все, думаем: мы в порядке, опять взлетели выше небес. Нет, так нельзя. Расслабиться можно только в тот момент, когда сезон завершится».

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Все комментарии
Агъдауджын
сегодня в 17:04
Похоже, что он глуп.
marvel777
сегодня в 17:03
слышал от звезд вроде Гиггза как они они анализируют свое каждое действие на поле после матча, а Кутепов вышел ,сыграл,забыл- ок
Аденн
сегодня в 17:03
Всё нормально Илья, Спартак лучший, не смотря ни на что.
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