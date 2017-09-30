Тарханов: «Наверное, это наш самый худший матч»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2).

«Наверное, это наш самый худший матч. Молодые ребята, после двух побед дали слабину. В тренировочном процессе все старались и работали, но сегодня не получилось.

Я предупреждал, что „Спартак“ после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть. Мы должны были быть готовы к этому, но оказались не готовы. „Спартак“ играл хорошо, на скоростях, с хорошим прессингом, всё быстро они делали», - сказал Тарханов.

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