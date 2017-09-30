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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
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19:00 Идет второй тайм, 71’ Спартак М 2:0 Урал
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13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
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Оздоев: «Думаю, что мы исправим ситуацию и будем двигаться вперед»

сегодня, 19:39
РубинРубин0 : 1АмкарАмкарМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал поражение от «Амкара» (0:1).

«Потеря концентрации, наверно. Как сказал Курбан Бекиевич, хотим выиграть и теряем концентрацию. Наверно это сильно сказывается. Сейчас будет перерыв, и я надеюсь, что мы поймем свои ошибки, поймем, что надо делать — думаю, главный тренер объяснит. 

Я думаю, что мы проделываем хорошую работу, но теряем концентрацию, и это выливается в большие ошибки. Я думаю, что мы исправим ситуацию и будем двигаться вперед. Моменты есть, я думаю, что будем забивать. Подходы есть, но нужно работать. Больше ничего не остается», - сказал Оздоев.

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Все комментарии
Чупакабра
сегодня в 20:26
Слишком много думаешь.... и говоришь. Делом надо доказывать а не словами.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:07
Я встречал людей похожих на баранов, которым приходилось объяснять, что и как раз 10, но было без пользы дела. Были и такие, кто понимал с полуслова. К сожалению здесь то же самое на мой взгляд. Четвёртый матч проигрывается в конце игры, команда наступает на одни и те же грабли. Вся работа насмарку, установка тренерского штаба. Самим-то какого? Играть весь матч и в конце пропускать. Концентрация им мешает. Может отсутствие мастерства и невозможность выполнять требования тренера мешает?
mars6791
сегодня в 20:04
Да не суетитесь вы уже, работайте на тренировках, и грамотно играйте в матчах.
airat009
сегодня в 19:59
Я думаю, что мы проделываем хорошую работу, но теряем концентрацию, и это выливается в большие ошибки. Я думаю, что мы исправим ситуацию и будем двигаться вперед. Моменты есть, я думаю, что будем забивать. Подходы есть, но нужно работать. Больше ничего не остается», - сказал Оздоев
Ты не Думай ты играй уже наконец!!!
salaga
сегодня в 19:52
Сначала потеряют концентрацию, затем её ищут. И так от игры к игре - устали уже и ждут перерыва, чтобы было побольше времени на её поиски.
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