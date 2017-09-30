Оздоев: «Думаю, что мы исправим ситуацию и будем двигаться вперед»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал поражение от «Амкара» (0:1).

«Потеря концентрации, наверно. Как сказал Курбан Бекиевич, хотим выиграть и теряем концентрацию. Наверно это сильно сказывается. Сейчас будет перерыв, и я надеюсь, что мы поймем свои ошибки, поймем, что надо делать — думаю, главный тренер объяснит.

Я думаю, что мы проделываем хорошую работу, но теряем концентрацию, и это выливается в большие ошибки. Я думаю, что мы исправим ситуацию и будем двигаться вперед. Моменты есть, я думаю, что будем забивать. Подходы есть, но нужно работать. Больше ничего не остается», - сказал Оздоев.

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