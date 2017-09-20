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21:45 Матч завершен Лацио 1:4 Наполи
21:45 Матч завершен Милан 2:0 СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
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Промес завтра пройдет обследование в одной из клиник Москвы

сегодня, 22:43
КубаньКубань0 : 2СпартакСпартакМатч завершен

На 82-й минуте матча «Кубань» - «Спартак» полузащитник «красно-белых» Квинси Промес, отметившийся дублем, почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и был вынужден попросить замену.

Характер повреждения выяснится завтра, 21 сентября. Футболист пройдет обследование в одной из клиник Москвы.

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Все комментарии
Красно Синий воин
сегодня в 23:48
Ну вот и ответ мясным, почему Ганчаренко выставил против Авангарда всех запасных и молодежь, и поберег всех основных игроков перед Лигой Чемпионов!
И Ганчаренко оказался прав!!!
drug01
сегодня в 23:40
Вот тебе бабушка и Юрьев день! Зачем такие жертвы....
за ответил arzamas
сегодня в 23:38
arzamas:
По задним поверхностям в Москве специализируются несколько клиник. Надеюсь, Промес, попал на обследование не в ту клинику, где пользуются Укупник и Дитя порока.)
    за ответил Sully
    сегодня в 23:37
    Sully:
    да все нормально будет, сегодня вместе с Деми, Джано и Денисом будут парить друг друга... через пару дней будет бегать))
      Беренгар
      сегодня в 23:34
      Чё с ним? хвост сломал?
      VIPded
      сегодня в 23:25
      Не велика ли цена победы в Кубке над 13-й командой ФНЛ?
      Брулин
      сегодня в 23:17
      Только не потеря Промеса перед Ливерпулем. Это прям совсем совсем плохо
      Sully
      сегодня в 23:15
      да все нормально будет, сегодня вместе с Деми, Джано и Денисом будут парить друг друга... через пару дней будет бегать))
      twitt8555twitt
      сегодня в 23:13
      Спартак Промеса не теряет!
      Промеса заменили, чтобы дать ему ОТДОХНУТЬ!!!
      А что жилы рвать, когда арбитр сделал всю игру за Спартак, а Промесу осталось только не промахнуться дважды!
      zyxel410
      сегодня в 23:09
      Очень нехорошая новость в предверии игры в ЛЧ. Надеюсь все там нормально будет.
      Vladimir808
      сегодня в 23:07
      Здоровья!
      Mr.Fish-ka ответил Крейсер
      сегодня в 23:04
      Крейсер:
      Как-то очень много травм. Верните прежнего тренера по физподготовке. Держись Антоха. Очень надеемся, что не серьёзная травма. Нужен команде.
      Согласен. Зачем менять работающие детали в двигателе, если он выиграл прошлую гонку(чемпионат)?
      Геннадьич
      сегодня в 23:01
      Позорище ! Никогда не было столько мышечных травм и разрывов крестов.Какой пройдоха им ставит физподготовку? Нутрициопата нового -вон! Чем он их кормит??? Если с мыщцами столько проблем,надо добавлять в рацион магний.Любому врачу это известно! И ВЕРНИТЕ МАССАЖИСТА ЛЮ,НАШЛИ НА КОМ ЭКОНОМИТЬ!!!!!!
      arzamas
      сегодня в 23:01
      По задним поверхностям в Москве специализируются несколько клиник. Надеюсь, Промес, попал на обследование не в ту клинику, где пользуются Укупник и Дитя порока.)
      Piter SpaM ответил Крейсер
      сегодня в 22:58
      Крейсер:
      Как-то очень много травм. Верните прежнего тренера по физподготовке. Держись Антоха. Очень надеемся, что не серьёзная травма. Нужен команде.
      при прежнем было то же самое. нужно просто хорошего
      spartach n1
      сегодня в 22:56
      Лишь бы все в порядке !
      ziborock
      сегодня в 22:55
      С травмами просто беда! Антохе здоровья!
      Крейсер
      сегодня в 22:47
      Как-то очень много травм.
      Верните прежнего тренера по физподготовке.

      Держись Антоха. Очень надеемся, что не серьёзная травма.
      Нужен команде.
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