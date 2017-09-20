Промес завтра пройдет обследование в одной из клиник Москвы

На 82-й минуте матча «Кубань» - «Спартак» полузащитник «красно-белых» Квинси Промес, отметившийся дублем, почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и был вынужден попросить замену.
Характер повреждения выяснится завтра, 21 сентября. Футболист пройдет обследование в одной из клиник Москвы.
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Верните прежнего тренера по физподготовке.
Держись Антоха. Очень надеемся, что не серьёзная травма.
Нужен команде.
Верните прежнего тренера по физподготовке.
Держись Антоха. Очень надеемся, что не серьёзная травма.
Нужен команде.