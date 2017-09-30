Почеттино: «Симуляции не принесут пользы ни Алли, ни „Тоттенхэму“, ни футболу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал действия полузащитника «шпор» Деле Алли, который в одном из эпизодов матча 7-го тура АПЛ против «Хаддерсфилд Таун» получил желтую карточку за картинное падение в штрафной соперников:
«Я не видел этот момент. Если там была симуляция, то он должен извлечь из этого урок.
Такие действия не принесут пользы ни ему, ни команде, ни футболу».
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Это подло и не спортивно
Это подло и не спортивно