Почеттино: «Симуляции не принесут пользы ни Алли, ни „Тоттенхэму“, ни футболу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал действия полузащитника «шпор» Деле Алли, который в одном из эпизодов матча 7-го тура АПЛ против «Хаддерсфилд Таун» получил желтую карточку за картинное падение в штрафной соперников:

«Я не видел этот момент. Если там была симуляция, то он должен извлечь из этого урок.

Такие действия не принесут пользы ни ему, ни команде, ни футболу».

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