Де Брюйне: «Уход из „Челси“ лишь закалил меня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, чей гол принес «горожанам» победу над «Челси» (бывшей командой игрока), заявил, что не жалеет о том, что в свое время ему пришлось покинуть лондонский клуб:

«Чувствовал ли я дополнительную мотивацию, играя против „Челси“? Что было, то было, у меня не было никаких сожалений. Уход из „Челси“ лишь закалил меня. Я счастлив в „Сити“.

Тактически мы сыграли здорово. Классная победа, ведь выиграть на „Стэмфорд Бридж“ нелегко».

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