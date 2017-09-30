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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
19:30 Матч завершен Челси 0:1 Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 90’ Леганес 0:0 Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Матч завершен Спартак М 2:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен ПСЖ 6:2 Бордо
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Зидан: «Требовательность фанатов? Да мы бы хотели все свои матчи проводить на „Бернабеу“»

сегодня, 23:13

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не согласен с теми, кто считает, что «сливочные» лучше выступают на выезде, нежели дома:

«Связаны ли не самые удачные выступления „Реала“ на „Сантьяго Бернабеу“ с чрезмерной требовательностью болельщиков? У „Реала“ всегда были требовательные фанаты, тут ничего не изменишь. Вам не стоит думать, что нам здесь не нравится играть, как раз наоборот.

Мы бы хотели все свои матчи проводить на „Сантьяго Бернабеу“. Да, мы теряли здесь очки в Ла Лиге, но завтра у нас будет шанс изменить ситуацию.

У нас в команде собраны лучшие игроки, но это не значит, что мы будем выигрывать в каждом матче с преимуществом в 3-4 мяча. Нам нужно каждый день доказывать свою силу, и в этом заключается прелесть нашей работы, игроки тут меня поддержат. После неудачных результатов они хотят показать, что способны все изменить».

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mphuZ
сегодня в 23:28
..и чтоб ворота были только у соперников!!!
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