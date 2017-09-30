Зидан: «Требовательность фанатов? Да мы бы хотели все свои матчи проводить на „Бернабеу“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не согласен с теми, кто считает, что «сливочные» лучше выступают на выезде, нежели дома:

«Связаны ли не самые удачные выступления „Реала“ на „Сантьяго Бернабеу“ с чрезмерной требовательностью болельщиков? У „Реала“ всегда были требовательные фанаты, тут ничего не изменишь. Вам не стоит думать, что нам здесь не нравится играть, как раз наоборот.

Мы бы хотели все свои матчи проводить на „Сантьяго Бернабеу“. Да, мы теряли здесь очки в Ла Лиге, но завтра у нас будет шанс изменить ситуацию.

У нас в команде собраны лучшие игроки, но это не значит, что мы будем выигрывать в каждом матче с преимуществом в 3-4 мяча. Нам нужно каждый день доказывать свою силу, и в этом заключается прелесть нашей работы, игроки тут меня поддержат. После неудачных результатов они хотят показать, что способны все изменить».

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