Черчесов: «Головин восстановится за четыре или пять дней»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитнику ЦСКА и национальной команды Александру Головину потребуется 4-5 дней на восстановление, а не 2 недели, как предполагалось изначально.

«Насчет Головина врач ЦСКА переборщил - я думаю, ему хватит четырех-пяти дней, чтобы восстановиться. Если Александр подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. В любом случае он остается у нас [в расположении сборной России], тут наш врач и врач ЦСКА, мы его подлечим.

Никого вместо них [Головина и Дзагоева] вызывать в сборную не будем.

Если говорить об игре с командой Южной Кореи, то участие Головина в ней было бы правильным решением. Против них нужны шустрые игроки. Посмотрим, получится ли его подготовить, важен его настрой».

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