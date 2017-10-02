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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Черчесов: «Головин восстановится за четыре или пять дней»

сегодня, 18:34

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитнику ЦСКА и национальной команды Александру Головину потребуется 4-5 дней на восстановление, а не 2 недели, как предполагалось изначально.

«Насчет Головина врач ЦСКА переборщил - я думаю, ему хватит четырех-пяти дней, чтобы восстановиться. Если Александр подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. В любом случае он остается у нас [в расположении сборной России], тут наш врач и врач ЦСКА, мы его подлечим.

Никого вместо них [Головина и Дзагоева] вызывать в сборную не будем.

Если говорить об игре с командой Южной Кореи, то участие Головина в ней было бы правильным решением. Против них нужны шустрые игроки. Посмотрим, получится ли его подготовить, важен его настрой».

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Все комментарии
ROBERTUSA ответил drug01
сегодня в 19:17
drug01:
Для Черчесова важен свой мундир не испортить а что будет после его не касается он готов ставить диагноз даже за врачей??
Именно! А подумать кто бы мог заменить их на сборах не может.
cska plus
сегодня в 19:01
Головин должен восстанавливаться столько, сколько говорят врачи а не по желанию черчеса.
drug01
сегодня в 18:53
Для Черчесова важен свой мундир не испортить а что будет после его не касается он готов ставить диагноз даже за врачей??
Leha-ha50 ответил Борисыч1
сегодня в 18:47
Борисыч1:
Дайте человеку отдохнуть и восстановиться! А то ещё и поломаете, ироды, со сколькими игроками в Сборной так уже было!
Дзагоева в сборной доломал, Березуцкого - мало ему??? А может он специально конкурентов Спартака из строя выводит???
Leha-ha50
сегодня в 18:45
Ох, доломает Стасик парня. Быстрые игроки ему нужны, мог бы и дать парню спокойно долечиться.
Борисыч1
сегодня в 18:44
Дайте человеку отдохнуть и восстановиться! А то ещё и поломаете, ироды, со сколькими игроками в Сборной так уже было!
Serge Boykov
сегодня в 18:44
За Головина уже рад,а вот Дзагоева месяц не будет и это когда будут важнейшие матчи с Базелем...
ДАША Д
сегодня в 18:43
Неужели допингом напичкают?
008Maximus
сегодня в 18:41
Тебе не больно Головин.
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