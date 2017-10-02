Орлов: «У „Зенита“ игра поставлена, а у „Спартака“ - нет»

Российский комментатор Геннадий Орлов отметил, что у «Зенита» в чемпионате России поставлена игра, в отличие от «Спартака».

«Пока „Спартак“ не поставит игру, не выйдет на уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.

Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с „Уралом“, а в целом. В матче с „Анжи“ у „Зенита“ тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва сине-бело-голубые стали двигаться иначе, играть по-другому. Хотя пропущенные голы нужно подробно разобрать. Где взаимоподстраховка и компактность?

В целом, сейчас игра поставлена только у „Зенита“ и „Локомотива“. „Спартаку“ нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении красно-белых.

Какая доля везения была у „Спартака“ в матче с „Ливерпулем“? Довольно высокая. Может быть, этот фарт вернется к команде и в чемпионате. Все может быть. А вдруг?»

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