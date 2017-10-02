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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Орлов: «У „Зенита“ игра поставлена, а у „Спартака“ - нет»

сегодня, 21:16

Российский комментатор Геннадий Орлов отметил, что у «Зенита» в чемпионате России поставлена игра, в отличие от «Спартака».

«Пока „Спартак“ не поставит игру, не выйдет на уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.

Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с „Уралом“, а в целом. В матче с „Анжи“ у „Зенита“ тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва сине-бело-голубые стали двигаться иначе, играть по-другому. Хотя пропущенные голы нужно подробно разобрать. Где взаимоподстраховка и компактность?

В целом, сейчас игра поставлена только у „Зенита“ и „Локомотива“. „Спартаку“ нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении красно-белых.

Какая доля везения была у „Спартака“ в матче с „Ливерпулем“? Довольно высокая. Может быть, этот фарт вернется к команде и в чемпионате. Все может быть. А вдруг?»

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Все комментарии
Олег Борткевич ответил quinn-se
сегодня в 22:33
quinn-se:
Геннадий, тогда непонятно, почему и Спартак (с хреновой игрой), и зенит (с "очень поставленной" игрой")) при этом одинаково сыграли 2:2 с Анжи?.. Есть у Вас ответ, раз Вы такой умный?..))
Ответ в таблице.
Чупакабра
сегодня в 22:33
Орлов: «У „Зенита“ газ есть, а у „Спартака“ - нет»
Leha-ha50
сегодня в 22:29
Если Зенит теряет очки - это ошибка, чаще всего случайная, поле виновато, судья "недоглядел".....!!! А вот если кто то другой, то - это провал, игры нет, тренер плохой, и вообще - это не команда!
Александр Алексатов ответил Delight
сегодня в 22:29
Delight:
Летел баклан, День был чудестным, Увидел стадион бомжей, "Квирр!!! Квирр!!!", он прокричал не лестно, И полетел его он 42ть.
тож не плохо
salaga ответил Т34
сегодня в 22:28
Т34:
Мы это уже слышали от Орлова в прошедшем сезоне, но Спартак стал Чемпионом. Опять повторяется, видимо и с памятью проблемы. Короче уживаются в нем маразм со склерозом.
Ты вообще-то в смысл врубаешься или негатив против Орлова априори гонишь впереди себя? Он же предупреждает, что Спартак рано списывать со счёта, потому что он ещё не вернул себе форму прошлого сезона. Я в этом с ним вполне согласен, но не согласен в том, что Зенит набрал форму. Матч с Анжи показал, что нет и половины потенциала и работы ещё много. Аргентинцы, привыкшие к идеальным полям и открытой игре, ещё не врубились в российские огороды и автобусы. Дзюба пока не нашёл себя в построениях Манчини. Сам Манчини ещё не нашёл костяка и продолжает эксперименты с составами, поэтому и мало наработанных связок: по сути одна - Паредес и Кокорин подают какую-то надежду, но пока далеко до "золотой связки Кержаков-Аршавин". Поэтому считаю, что этот сезон уйдёт на становление команды, а следующий будет сезоном Манчини. В этом сезоне Зенит может стать чемпионом, но, как это водится последние три сезона, не благодаря своей силе, а больше благодаря неудачам спаду соперников. Например, не верю, что ЛОКО выдержит принятый им старт чемпионата и, если Манчини также умело продолжит сочетание построения команды с набором результата, то вполне сможет удержаться на первой строчке, но с минимальным отрывом от второй - буквально на очко.
Александр Алексатов
сегодня в 22:25
все по делу Ахмат и зеркалка с Севильей просто уничтожат липовых
alfranza
сегодня в 22:24
У Зенита стабильности нет, а у Спартака "синдром второго сезона". Всему свое время.
Delight ответил Александр Алексатов
сегодня в 22:23
Александр Алексатов:
пяточки крючки поджали все дрожат пора бежать чуют что на открывашке будет страшный счет ноль пять
Летел баклан,
День был чудестным,
Увидел стадион бомжей,
"Квирр!!! Квирр!!!", он прокричал не лестно,
И полетел его он 42ть.
морозз
сегодня в 22:22
Геннадий ждёт ротацию и поэтому так невразумительно выражается, Тина ему напомнит ещё многое!
Тага Дага
сегодня в 22:22
Он и прошлом году говорил что у Спартака нет поставленной игры,а итог мы знаем.Ещё 18 туров,посмотрим. ..может будет как прошлом году..Спартак Цска Зенит. .только этот раз вместо Цска..Локо.
008Maximus
сегодня в 22:21
Орлов иногда когда дает комментарий просто засыпает, и начинает бредить
Delight ответил spartach n1
сегодня в 22:20
spartach n1:
Реки орлиного помёта ))
Коне-Бакланского.
ошалевший
сегодня в 22:19
надо ещё будет посмотреть как переживут свой первый в жизни снег эти теплолюбивые футболисты
RDeanW
сегодня в 22:19
"Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади"

на зенит свой посмотри, особенно второй гол анжи)
Александр Алексатов
сегодня в 22:18
пяточки крючки поджали
все дрожат пора бежать
чуют что на открывашке
будет страшный счет ноль пять
Obdulio Varela
сегодня в 22:17
При этом Спартак в Лиге Чемпионов, а проекта там нет
Serg3.12
сегодня в 22:15
У Зенита есть Орлов, у Спартака - нет...
Смитерс ответил spartach n1
сегодня в 22:13
spartach n1:
Реки орлиного помёта ))
Ну раз в стране футбола нет, то хоть весело барахтаемся все вместе в этих реках.)
Просто Мутко ответил Морозовский
сегодня в 22:11
Морозовский:
Вы, извините, но у меня нет желания с вами разговаривать. Всего, вам, доброго !
Бывает ) Вот еще одного секта затянула) Держитесь там.
spartach n1
сегодня в 22:11
Реки орлиного помёта ))
drug01
сегодня в 22:10
У Зенита Газпром а у Спартака только дома в Тушине...
Смитерс ответил quinn-se
сегодня в 22:10
Я бы послушал комментатора-Шнура. ))
Den1979
сегодня в 22:10
Сыгранности нет в зените,у Спартака есть. Ну эти устанут до зимнего перерыва- других купят и станет зенит чемпионом. Гена всё будет Окей-пьём актимель и закаляемся)))
Морозовский ответил Просто Мутко
сегодня в 22:09
Просто Мутко:
очень переживаю, ведь секта затягивает
Вы, извините, но у меня нет желания с вами разговаривать. Всего, вам, доброго !
dar_lan
сегодня в 22:09
С Орловым можно не соглашаться , можно иметь в корне отличающуюся от его точку зрения на футбол и около него....

Но с чем я согласиться не могу - это с тем , как некоторые здесь поносят человека , поносят лишь за его видение футбола. Его пристрастия всем известны но это - его увлечение , его жизнь. , И из- за этого оскорблять и иронизировать над его возрастом - низость. И в этом смысле - аплодирую Кавказу - за их отношение к старшим.
Просто Мутко ответил Морозовский
сегодня в 22:07
Морозовский:
Не волнуйся.
    Полевой Командир
    сегодня в 22:06
    А вот и Геннадий.... Опоздал с оценками очередного тура... В записи, видимо, пересматривает...
    Kerri
    сегодня в 22:06
    Гена в своем репертуаре!
    ermak6848
    сегодня в 22:06
    Правельно сказал
    Смитерс ответил quinn-se
    сегодня в 22:05
    quinn-se:
    Геннадий, тогда непонятно, почему и Спартак (с хреновой игрой), и зенит (с "очень поставленной" игрой")) при этом одинаково сыграли 2:2 с Анжи?.. Есть у Вас ответ, раз Вы такой умный?..))
    Ответ у Геннахи наверняка есть. Но от таблеток Шнура бурлит не в голове, поэтому не до ответов сейчас.
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