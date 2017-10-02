Геркус: «„Локомотив“ хочет сохранить вторую позицию в таблице»

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление клуба на старте сезона, а также прокомментировал слухи о своем якобы конфликте с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Мы на втором месте. Результат более чем нас устраивает. Мы хотим сохранить эту позицию. Не будем забывать, что у нас много игроков в национальных сборных: мы насчитали 11 отозванных. Октябрь будет насыщенным и впечатляющим: вся группа лидеров будет играть между собой. Мы готовимся.

Что касается слухов о конфликте с Юрием Семиным, то реагирую на эти вопросы уже однообразно. Говорю: все хорошо, мы взаимодействуем эффективно, профессионально, мы объединены одной целью. И вы видите результат. Результат говорит за нас – о том, что наша работа построена абсолютно замечательно и на сегодняшний день ни о каких шероховатостях в нашей работе говорить не приходится».

В последнем туре «Локо» переиграл «Динамо» (3:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте