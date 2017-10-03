Габулов: «Дай бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей»

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов, получивший вызов в сборную России на контрольные матчи против Ирана и Южной Кореи, в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о своих коллегах по амплуа в национальной команде:

«Дай бог, чтобы всегда у нас была конкуренция среди вратарей. Конкуренция вообще никогда никому не вредит. При здоровой конкуренции в первую очередь будет выигрывать сборная России. Благодаря этому будут расти хорошие вратари.

За эти годы Акинфеев абсолютно не изменился как человек. Мы познакомились, когда нас вызывали в молодёжную сборную. Очень давно это было. Игорь – такой же, как и раньше. Может быть, более опытным стал. С Лунёвым познакомились только сейчас, когда приехали в сборную. По тем матчам, которые удалось посмотреть в составе „Зенита“, стоит отметить, что Андрей – очень выдержанный человек, спокойный и уверенный в себе вратарь.

Честно говоря, давно не видел Иран и Корею. Тренерский штаб уже, наверное, разобрал сильные и слабые стороны этих команд. Нам чётко расскажут, как нужно действовать с данными соперниками, чтобы побеждать. Результаты в контрольных матчах для нас очень важны. Помимо результата также важно и качество игры. Уже много раз говорили, что при длительном отсутствии официальных игр, если не задумываться о результатах в контрольных матчах, будет пропадать дух победителей. Поэтому нужно стараться выигрывать каждый матч, включая тренировочные».

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