Кристанте: «Бесконечно рад вызову в сборную Италии»

22-летний полузащитник «Аталанты» Бриан Кристанте прокомментировал свой первый вызов в главную сборную Италии:

«Очень доволен первым вызовом в основную сборную. Я довольно далеко ушёл с радаров, так что теперь я бесконечно рад. Буду наслаждаться каждой минутой. Я приезжаю в национальную команду с огромным рвением и свежими ногами. Теперь передо мной стоит задача оправдать доверие тренера».

Напомним, хавбек «Аталанты» заменит в сборной травмированного полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

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