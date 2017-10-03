Кокорин: «Моя успешная игра? Все дело в сильной команде и моей позиции»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Кокорин поделился некоторыми новостями о сборах и мнением о своей хорошей форме.

«Хорошее настроение. Произошли ли какие-то изменения? Переехали в новый корпус. Распорядок и правила прежние. Что могу сказать о воссоединении нашей с Фёдором Смоловым связки? Доволен! Если ещё и выйдем играть вместе будет ещё лучше! Будем ждать игр, посмотрим. Большое количество игр? Успеваем восстанавливаться.

С чем связана моя успешная игра в последнее время? Дело в соответствии: сильная команда, я играю на своей позиции. С Сергеем Фурсенко у меня отличные отношения. Он с самого начала, не зная меня, сказал, что доверяет и хочет, чтобы я играл в „Зените“. Ничего кроме тёплых слов не могу сказать».



В минувшие выходные Александр Кокорин стал игроком недели в Лиге Европы.

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