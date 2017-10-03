Победители и призёры чемпионата России по киберфутболу получат спортивные звания и разряды

Председатель комитета по разновидностям футбола РФС и глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что победители и призеры первого официального чемпионата России по интерактивному футболу получат официальные спортивные разряды и звания:

«Победители и призеры чемпионата России по киберфутболу получат спортивные звания и разряды. Все будет официально и по-взрослому. Это стало возможно благодаря тому, что Россия стала первой страной, которая признала интерактивный футбол спортивной дисциплиной».

Напомним, что победителем первого в истории России Кубка РФПЛ по киберфутболу стал Андрей «Timon» Гурьев, представляющий ЦСКА.

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