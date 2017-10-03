Мутко: «Президент нам дал ряд рекомендаций»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина насчет заявок российских команд и лимита на легионеров в отечественном футболе:

«Президент все время проводит линию, чтобы мы больше внимания уделяли собственным воспитанникам, этим мы оставляем наследие. У нас в стране 400 тысяч детей в системе подготовки, тысячи школ, при каждом клубе академия. Вот президент был в Краснодаре и все выспрашивал у Сергея Галицкого, сколько детей, какая система.

Эта позиция направлена на то, чтобы мы защищали своих доморощенных игроков. Эта среда не конкурентна, вы всегда найдете более подготовленного игрока, привезете его, и ваш молодой игрок не получит шанс. Но я объяснил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы собственные регламенты, мы не можем на них влиять, у каждого клуба свои планы.

Главное, что он не выходит за заявку команды, которая составляет 25 человек. Играет один и тот же состав, клуб просто его ротирует. Ряд рекомендаций президент нам дал, но я их пока озвучивать не буду».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте