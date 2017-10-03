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Мутко: «Президент нам дал ряд рекомендаций»

сегодня, 18:55

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина насчет заявок российских команд и лимита на легионеров в отечественном футболе:

«Президент все время проводит линию, чтобы мы больше внимания уделяли собственным воспитанникам, этим мы оставляем наследие. У нас в стране 400 тысяч детей в системе подготовки, тысячи школ, при каждом клубе академия. Вот президент был в Краснодаре и все выспрашивал у Сергея Галицкого, сколько детей, какая система.

Эта позиция направлена на то, чтобы мы защищали своих доморощенных игроков. Эта среда не конкурентна, вы всегда найдете более подготовленного игрока, привезете его, и ваш молодой игрок не получит шанс. Но я объяснил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы собственные регламенты, мы не можем на них влиять, у каждого клуба свои планы.

Главное, что он не выходит за заявку команды, которая составляет 25 человек. Играет один и тот же состав, клуб просто его ротирует. Ряд рекомендаций президент нам дал, но я их пока озвучивать не буду».

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Все комментарии
Alex-96
сегодня в 19:42
Как бабло освоить? Че он там еще посоветовать может?
andre_can
сегодня в 19:30
Во всех ТОП-Чемпионатах практически все команды замиксованы!
Dominators
сегодня в 19:29
У нас в футболе разбираются абсолютно все . Это априори ... Но каждый на своем уровне - в силу ума , образования , воспитания и менталитета . Вот и Мутко разбирается на уровне выпускника речного техникума . Но если речь пойдет об освоении неких приличных денежных средств ,то тогда ой . Как же жалеют в РФС , что ЧМ не за горами . Эх , им бы еше годика 4 порулить . А на футбол плевать . Но у каждого по 10 свечных заводиков на черный день наверняка приныкано .
Дед Мазая
сегодня в 19:24
Пока Президент не подсказал, никто и чесался...(
MIKITA463295
сегодня в 19:14
Одно из рекомендаций чтобы ты подал в отставку... Добровольно...
salaga
сегодня в 19:12
Вот, пожайлуста, очередной образчик болтовни от главного болтуна. Болтуну тайна, как охранная грамота.
ivany4
сегодня в 19:04
Вот и появилась еще одна гостайна, которую Мутко озвучивать не будет.
Так и уйдет с поста вместе с ней!))
Остапчук 67
сегодня в 19:03
Опять Мутко поболтал ни о чем.
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