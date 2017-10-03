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Мутко: «Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом»

сегодня, 19:33

Президент РФС Виталий Мутко считает, что российский футбол под его руководством движется в правильном направлении:

«Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах - как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: „Какой у них футбол!“. Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь.

Первый шаг мы сделали - защитили своих игроков. У нас есть братья Миранчуки, есть Головин... У нас появляются молодые игроки. Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом и хорошо знаком со всеми этими экспертами и рекомендациями. Один кричит: „Давайте не будем вкладывать государственные деньги, только частные“. Так давайте. Я что, против?»

Ранее Мутко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина насчет заявок российских команд и лимита на легионеров в отечественном футболе.

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Все комментарии
salaga
сегодня в 19:52
Сто лет?! Пора и на покой.
Т34
сегодня в 19:51
Про Хорватию он здорово завернул, не подумав. Хорваты играют по всей Европе, в разных клубах и в топовых тоже, потом приезжают в сборную и побеждают.
А наши игроки сидят на лавках из-за всяких аргентинцев, не получают должной игровой практики, в европейских чемпионатах никого нет, чтобы повышать свое мастерство, в итоге приезжают в сборную и вместо побед, как у хорватов, сборная стремительно катится вниз, о чем говорит рейтинг УЕФА.
Так, что Мутко не 100 лет в футболе, а 100 лет без футбола, потому и гонит такую ерунду.
salaga ответил BLUM
сегодня в 19:50
BLUM:
Мутко всего 58 лет...даже тут не смог без вранья...дальше даже читать не стал,чтоб сильнее не расстраиваться...
Так он начал заниматься футболом за 42 года до своего рождения и продолжает с пелёнок..
112910415
сегодня в 19:48
"...а толку нет!" - окончание фразы потеряли при перепечатке.
salaga
сегодня в 19:47
Долгожитель, епт.
Delight
сегодня в 19:46
Это и пугает. 100 лет занимается, а толку ноль.
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:46
"Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. Поэтому лучше и дальше будем вместе с горсткой лимитных футболистов пилить деньги областей и госмонополий и говорить, что все хорошо."
старина
сегодня в 19:46
Ты сто лет в футболе и никто тебя не слушает
Alex-96
сегодня в 19:45
По моему всю страну полями застроить гораздо важнее чем чего то там выиграть со сборной.
Миранчуки есть в Локомотиве, а Головин в ЦСКА, ты то мудко то здесь причем???
Спагетти
сегодня в 19:42
Судя по игре сборной он минус сто лет в футболе;))
Levadia
сегодня в 19:42
Нормально так завернул!
"У нас есть братья Миранчуки, есть Головин..."
Его там супом из конопли угощали?)))
Y.N.W.A.
сегодня в 19:41
Ну куда уж без Мутко. Путин высказался, Фурсенко высказался, и Виталий как батя всея футбола России не мог не вставить свои пять копеек. Я тут король- слушайте меня.
Zenit0077
сегодня в 19:40
Один из многих, и наверное самый главный лунатик в Российском футболе кого слушать не стоит
BLUM
сегодня в 19:40
Мутко всего 58 лет...даже тут не смог без вранья...дальше даже читать не стал,чтоб сильнее не расстраиваться...
cska1234
сегодня в 19:37
Какой же он молодец! Сборная ставит антирекорд за антирекордом, из группы на крупном форуме последний раз выходили в 2008, в центре защиты скоро будет дыра, из группы в ЛЧ наши клубы не выходили несколько лет, уровень чемпионата падает, ибо у клубов, даже у топовых,не хватает денег на вменяемые трансферы. Как же он еще что то может говорить, лицемер ? !
Splurgeloa
сегодня в 19:36
С такими кадрами как Мутко у российского футбола нету будущего.В принципе куда не глянь, то они бездарности сидят по блату.
alfranza
сегодня в 19:36
Поверьте мне и вы больше никогда не увидите своих денег. А я буду ежегодно вешать вам лапшу на уши о том, что наша страна показывает высококлассный футбол и мы обязательно выиграет Чемпионат Мира!
RIR68
сегодня в 19:36
Мутко: "Я кончил, занавес".
ermak6848
сегодня в 19:35
Во Виталик " пукнул "
Мутко: «Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом»
Аденн
сегодня в 19:35
    ману дель мораль
    сегодня в 19:35
    Ахахаххахахахахахахахахахпэпэп
    Казанский
    сегодня в 19:35
    Похоже уже махнул немного после заседания)))
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