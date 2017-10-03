Мутко: «Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что российский футбол под его руководством движется в правильном направлении:
«Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах - как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: „Какой у них футбол!“. Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь.
Первый шаг мы сделали - защитили своих игроков. У нас есть братья Миранчуки, есть Головин... У нас появляются молодые игроки. Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом и хорошо знаком со всеми этими экспертами и рекомендациями. Один кричит: „Давайте не будем вкладывать государственные деньги, только частные“. Так давайте. Я что, против?»
Ранее Мутко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина насчет заявок российских команд и лимита на легионеров в отечественном футболе.
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А наши игроки сидят на лавках из-за всяких аргентинцев, не получают должной игровой практики, в европейских чемпионатах никого нет, чтобы повышать свое мастерство, в итоге приезжают в сборную и вместо побед, как у хорватов, сборная стремительно катится вниз, о чем говорит рейтинг УЕФА.
Так, что Мутко не 100 лет в футболе, а 100 лет без футбола, потому и гонит такую ерунду.
А наши игроки сидят на лавках из-за всяких аргентинцев, не получают должной игровой практики, в европейских чемпионатах никого нет, чтобы повышать свое мастерство, в итоге приезжают в сборную и вместо побед, как у хорватов, сборная стремительно катится вниз, о чем говорит рейтинг УЕФА.
Так, что Мутко не 100 лет в футболе, а 100 лет без футбола, потому и гонит такую ерунду.
Миранчуки есть в Локомотиве, а Головин в ЦСКА, ты то мудко то здесь причем???
Миранчуки есть в Локомотиве, а Головин в ЦСКА, ты то мудко то здесь причем???
"У нас есть братья Миранчуки, есть Головин..."
Его там супом из конопли угощали?)))
"У нас есть братья Миранчуки, есть Головин..."
Его там супом из конопли угощали?)))
Мутко: «Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом»
Мутко: «Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом»