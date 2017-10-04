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Прядкин: «Видеоповторы могут быть внедрены со следующего сезона»

сегодня, 18:59

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение лиги одобрить внедрение видеоповторов.

«В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения Премьер-Лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти. Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но учитывая поручение Виталия Леонтьевича Мутко проработать этот вопрос, это было сделано – в том числе с участием клубов РФПЛ, в частности „Краснодара“. Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.

Сначала договор, потом три этапа – подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего – уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20-23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.

Когда может начаться прямой эфир? Мое мнение – если получится ко второй половине чемпионата провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне».

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Все комментарии
eugen-han ответил Михалыч 75
сегодня в 19:59
Михалыч 75:
в Германии с этого сезона ввели и ничего , никто не жалуется
смотри выше(комент).....в бундеслиге ранее то судейство было не идеальное,а сейчас, так оно просто станет ужасным,а скандалы впереди.
Аргeнтинeц ответил eugen-han
сегодня в 19:59
eugen-han:
если честно,то лучше без них....этих самых видеоповторов,которые себя дискредитируют так или иначе со временем,может даже в ближайшее ЧМ-2018,где скандалы неизбежны;приведу недавний пример,который произошел в бундеслиге,где играли аугсбург с боруссией из дортмунта,и при счете 1:2,когда хозяева вот-вот должны были сравнять счёт по игре - подавая угловой,и вдруг главный рефери хватается за наушники,слушает помощников(смотрящих за видео),затем бежит смотреть ролик с падением в штрафной игрока боруссии,и долго не думая(раз уж настояли видеооператоры) ставит левый пенальти в сторону аугсбурга.....никто так толком ничего не понял,и видимо пробивающий тоже,но игра морально была сломлена,и сколько таких эпизодов ещё предстоит в скором будущем,т.е. судейство получает доп.функцию,чтобы завуалировать предвзятость и ,,нужное решение" для ангажированного судейства под предлогом отмотать эпизод и внести коррективы на основе якобы ,,правильной"картинки.
пенальти был не левый
eugen-han
сегодня в 19:51
если честно,то лучше без них....этих самых видеоповторов,которые себя дискредитируют так или иначе со временем,может даже в ближайшее ЧМ-2018,где скандалы неизбежны;приведу недавний пример,который произошел в бундеслиге,где играли аугсбург с боруссией из дортмунта,и при счете 1:2,когда хозяева вот-вот должны были сравнять счёт по игре - подавая угловой,и вдруг главный рефери хватается за наушники,слушает помощников(смотрящих за видео),затем бежит смотреть ролик с падением в штрафной игрока боруссии,и долго не думая(раз уж настояли видеооператоры) ставит левый пенальти в сторону аугсбурга.....никто так толком ничего не понял,и видимо пробивающий тоже,но игра морально была сломлена,и сколько таких эпизодов ещё предстоит в скором будущем,т.е. судейство получает доп.функцию,чтобы завуалировать предвзятость и ,,нужное решение" для ангажированного судейства под предлогом отмотать эпизод и внести коррективы на основе якобы ,,правильной"картинки.
Михалыч 75
сегодня в 19:47
в Германии с этого сезона ввели и ничего , никто не жалуется
Гоша Великолепный
сегодня в 19:39
Судейки обнищают,Зенит вылетит в ФНЛ и будет там героически биться с земляками из Динамо,а ЦСКА ещё до видеоповторов сам развалится!)
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 19:32
Будут со следующего сезона. Только дайте сначала Зениту выиграть чемпионат. И сразу можно будет ввести.
eaguar
сегодня в 19:17
ценник снизить нужно , не всем же ‘народное достояние ‘ халявные деньги дает .
Сергеевич вернулся 1 ответил Женя Гинер
сегодня в 19:16
Женя Гинер:
Не наступит. Пока судьи по собственному усмотрению будут решать, какой видеоповтор смотреть. а какой нет. Какой им не выгодно, такой они даже под дулом пистолета смотреть откажутся.
Женя всё знает).
Казанский
сегодня в 19:14
Гинеру нужно успеть продать ЦСКА до внедрения этой системы...
VIPded
сегодня в 19:14
Ждём.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:14
"Не могут быть", а "должны", или "обязаны".
Женя Гинер ответил ermak6848
сегодня в 19:11
ermak6848:
Ну дай Бог. Око справедливости наступит на футбольных полях России...
Не наступит. Пока судьи по собственному усмотрению будут решать, какой видеоповтор смотреть. а какой нет. Какой им не выгодно, такой они даже под дулом пистолета смотреть откажутся.
008Maximus
сегодня в 19:08
Блин парни. Нас потихоньку подготавливают к тому, что в образовавшихся паузах, когда режиссеры мотают пленку. Будет РЕКЛАМА. Бритва, машины, шампуни, вот увидите.
ermak6848
сегодня в 19:06
Ну дай Бог. Око справедливости наступит на футбольных полях России...
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