Прядкин: «Видеоповторы могут быть внедрены со следующего сезона»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение лиги одобрить внедрение видеоповторов.

«В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения Премьер-Лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти. Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но учитывая поручение Виталия Леонтьевича Мутко проработать этот вопрос, это было сделано – в том числе с участием клубов РФПЛ, в частности „Краснодара“. Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.

Сначала договор, потом три этапа – подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего – уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20-23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.

Когда может начаться прямой эфир? Мое мнение – если получится ко второй половине чемпионата провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне».

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