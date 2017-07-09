После Фергюсона. Как МЮ стал «денежным мешком»

«Соккер.ру» оценивает трансферы МЮ после сэра Алекса, ведь потратили за четыре года почти столько же, как шотландец за двадцать семь лет в английском футболе!

Как умудрились столько потратить?

Четыре года против двадцати семи – разница почти в семь раз, а по тратам получаем счет 733:790, причем приезд Хамеса может вывести Дэвида, Луи и Жозе вперед. Причем помним, что сэр Алекс работал не только в эпоху, где по телефону можно было невзначай предложить «Лидсу» за Кантона 1.2 миллиона фунтов, и заполучить Короля Эрика. Сам Фергюсон выбросил почти 43 миллиона евро на Верона – не заиграл, 31 миллион отдал за Андерсона, по 25 – за Харгривза и Нани, а за Бербатова заплатил 38.

А отдельно можно выделить 8.8 млн. евро за Бебе – и сэр Алекс умел ошибаться. Не каждый трансфер был удачным, как покупки Роналду или Де Хеа. Но забавный факт налицо - все траты сэра Алекса за долгие двадцать семь лет суммарно не сильно выше, чем за короткий отрезок Мойеса, ван Гала и Моуриньо. Но если у Фергюсона получилось, невзирая на стартовые завалы, в итоге построить завод по сборке больших трофеев, то с возвращением МЮ имени Жозе на вершину в ЛЧ и АПЛ необходимо повременить. Даже если к Линделефу и Лукаку добавят Хамеса, цена не обязательно перейдет в качество.

Сколько денег после сэра Алекса выбросили на ветер?

Давайте разделять удачные в игровом плане подписания - Эррера, Погба, Мхитарян. Отдельно собирать непонятных новичков – Шоу, Блинд, Марсьяль и Шнейдерлин. Выделять так или иначе сносные трансферы – Мата, Рохо, Феллаини, Дармиан и Байи. А отдельно ставить разочарования и провалы – Ди Мария, Фалькао, Депай и Швайнштайгер.

Но если суммируете траты на четверку известных и не заигравших, то получите целых 125 млн. евро, 17 % от общей суммы. Добавьте Марсьяля, Блинда, Шнейдерлина и Шоу, с которыми МЮ может быть или уже не по пути – получите целых 37 % денег, потраченных на неподходящих новичков. Выброшенных без контроля сэра Алекса на ветер евро хватит на целую команду новых футболистов высокого уровня, но без перегибов, вроде подписания Погба.

Как изменилась ситуация с приходом Моуриньо?

Стали отстегивать десятки миллионов евро Райоле, могут на днях подбросить деньжат Мендешу за Хамеса, но в целом теперь все покупки «Манчестер Юнайтед» стали легко объяснимыми с точки зрения тактических задач. Тяжелые форварды нужны – Ибрагимович и Лукаку на базе, центральные защитники – Байи и Линделеф к вашим услугам. Безусловно, не хватало хавбека в центр – Погба должен стать важной фигурой, пусть пока от наличия Эрреры и Кэррика на поле игра зависела сильнее. И даже после возвращения потяжелевшего Мхитаряна от хлебосольных родственников из Еревана, не помешает еще один плеймейкер.

Рэшфорд – не вингер, центральный нападающий, а Марсьяль не ходит в любимчиках Моуриньо, то есть торговля за Родригеса вписывается в концепцию покупок за большие деньги людей на нужные позиции. «Манчестер Юнайтед» вправду пытается набрать новую команду, просто в наше время это стоит таких денег, как заплатили за Лукаку. Раньше вроде бы тоже старались попасть в точку – на позициях Депая, Марсьяля, Шнейдерлина испытывали кадровую жажду, но Мхитарян, Погба, Байи и Ибрагимович сходу выиграли ЛЕ и попали в ЛЧ. Правда, на прибыли такие успехи сказались слабо – зафиксировали снижение за один из последних кварталов по сравнении с прошлым годом.

Что надо знать о тратах МЮ в эру после Фергюсона?

- за четыре года подписали контрактов на сумму в 733 млн. евро, а заработали при расставании 200 млн. евро. Разницу в 533 млн. достали из клубного кармана, который в прошлом году пополнили на 45 млн. евро, а до этого зафиксировали убыток в 1 млн. евро;

- сразу выясняем, как порой убыточный проект, который второй год подряд получает небольшую для их оборотов прибыль, может столько тратить - чистый долг «Манчестер Юнайтед» перевалил за 530 млн. евро, первое место в мире футбола. После летних закупок могут перейти отметку в 600 млн. евро – грубо говоря, покупают игроков вместо раздачи долгов;

- рекорд по тратам за сезон новой эпохи – 195 млн. евро. Поставили, когда приобрели Ди Марию, Шоу, Эрреру, Рохо и Блинда. Тогда еще и за аренду Фалькао отстегнули 7.6 млн. евро, не только Моуриньо разбрасывается деньгами;

- для сравнения, при Фергюсоне разок потратили 103 млн. евро и пожалели – Андерсон, Кущак и Харгривз должным образом не заиграли, и у Нани не все получилось. Даже с учетом разницы во временах - цены выросли показательно, раза в два всего за пару лет;

- одновременно с трансферными размахами выросли и траты на игроков. До лета 2019 Руни мог посидеть на скамейке МЮ и получить 30 млн. фунтов, а его великодушный уход свободным агентом в «Эвертон» пришлось оплатить – выдать треть суммы, 10 млн. фунтов;

- самая дорогостоящая покупка эпохи Фергюсона – Рио Фердинанд за 46 млн. евро. На тот момент – первый в рейтинге дорогих защитников в истории футбола;

- для сравнения эпох вспомним знакомую всем цифру – Погба обошелся в 105 млн. евро, так что Моуриньо побил рекорд сэра Алекса в два раза еще до первого официального матча в новом клубе;

- если учитывать, что при заманивании Лукаку использовали козырь Руни – отдали его «Эвертону» вместо отправки в Китай, то МЮ де-факто потратит на Ромелу свыше 100 млн. евро. Сумма трансфера плюс бонусы и комиссионные Райолы, выплата Уэйну за разрыв некогда щедрейшего контракта в АПЛ и потерянная выгода от переезда английской звезды в Поднебесную. Лукаку обойдется дороже, чем его друг Погба;

- даже свободные агенты могут вынудить МЮ тратить колоссальные деньги. Райола за приезд Ибрагимовича получил целых 19 млн. евро, самому Златану выдали 22.5 млн. евро зарплаты и еще 3.4 млн. евро заплатили бонусами за голы. «Бесплатный» швед обошелся в 44.9 млн евро – получается, каждый из 28 голов стоил по 1.6 млн.;

- больше «Манчестер Юнайтед» за четыре последних сезона на новичков не потратил ни один клуб мира. Следом идут «Манчестер Сити» (721), «Челси» (491), «Ювентус» (482), ПСЖ (462), «Барселона» (454) и «Реал» (452).

Понятно, что все закупки делаются, чтобы вернуть МЮ в решающие матчи плей-офф Лиги чемпионов, но бросается в глаза, что только «Ювентус» из первой пятерки бывал в финалах Лиги чемпионов, а «Реал», «Барселона» и «Бавария» остаются в фаворитах, стараясь не допускать в последние годы рекордные траты, как у «Манчестер Юнайтед». И пусть доходы у англичан запредельные – вернулись на первое место с показателем в полмиллиарда фунтов, прибыль на деле невысокая, поэтому любому подписанию надо себя оправдывать.

Как видите, английский клуб без Фергюсона уверенно стал главным «денежным мешком» в современном футболе, опередив даже соседей по Манчестеру. Но поскольку есть великое имя, заработанное при сэре Алексе – Лукаку явно не победителя Лиги Европы назвал самым большим клубом мира, а использовал общие представления о величии МЮ, то остается надежда, что качество футбола подтянется к цене. Но если пойдут темпами последних лет и дальше, то уже в 2019-м году получим первый миллиард евро, потраченный на трансферы после ухода Фергюсона на пенсию. На наших глазах происходит нечто невообразимое!