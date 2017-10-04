«Лестер» обжалует решение ФИФА по Силве в Спортивном арбитражном суде

«Лестер» не намерен сдаваться в вопросе регистрации полузащитника Адриена Силвы. ФИФА ранее отказалась регистрировать игрока, поскольку документы поступили с 14-секундным опозданием после дедлайна.

«Мы не можем скрыть наше разочарование этим решением и его последствиями. Верим, что у нас есть доказательства того, что все стороны, участвовавшие в сделке, своевременно выполнили свои обязательства. Клуб обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне и будет продолжать работать с игроком, чтобы свести к минимуму последствия такого большого отсутствия игровой практики».

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