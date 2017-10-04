«Челси» и «Ливерпуль» интересуются Пасторе

«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе.
Как сообщают СМИ, уже в это зимнее трансферное окно французский клуб может продать игрока за £26 млн.
«Пари Сен-Жермен» вынужден продать ряд футболистов, чтобы соответствовать правилам ФФП.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Посмотрел на ценник, понял что нужно брать и скамейку удленит и считай что за бесплатно,
26 млн евро, по нынешним ценам - копейки.
Посмотрел на ценник, понял что нужно брать и скамейку удленит и считай что за бесплатно,
26 млн евро, по нынешним ценам - копейки.