«Челси» и «Ливерпуль» интересуются Пасторе

«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе.



Как сообщают СМИ, уже в это зимнее трансферное окно французский клуб может продать игрока за £26 млн.



«Пари Сен-Жермен» вынужден продать ряд футболистов, чтобы соответствовать правилам ФФП.

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