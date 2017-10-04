«Ювентус» рассматривает возможность приобретения сына Лилиана Тюрама

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения игрока молодежки «Монако» Хефрена Тюрама - младшего сына легендарного Лилиана Тюрама.



Младший Тюрам присоединился к «Монако» год назад и сейчас выступает на позиции опорного полузащитника, в отличии от своего старшего брата и отца.



СМИ подчеркивают, что интерес «Старой синьоры» более чем актуален и конкретное предложение французскому клубу поступит в ближайшие несколько месяцев.

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