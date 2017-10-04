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Зимой «Милан» постарается подписать хавбека «Удинезе» Янкто

сегодня, 14:43

Чешский полузащитник «Удинезе» Якуб Янкто попал в сферу трансферных интересов «Милана».

Сообщается, что 21-летний футболист является одной из самых желанных целей директоров «россонери» Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Однако возможный переход игрока в миланский клуб ближайшей зимой будет во многом зависеть от запросов «Удинезе» и от того, на каком месте в турнирной таблице будут располагаться «зебры».

Напомним, что в апреле Янкто продлил контракт с «Удинезе» до лета 2021 года.

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Evgeny Moreman
сегодня в 15:07
Милан подпишет троих Ян кто,Ян где ,Ян когда.
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