Кордоба: «В „Интере“ чувствуется рука Спаллетти»

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба прокомментировал успешный старт сезона в исполнении «нерадзурри».

«Можно использовать слово „удивительно“ в отношении „Интера“. Конечно, я рассчитывал на лучшее как болельщик. Но мы на пути к самой вершине. В этой команде многое идет от Спаллетти. Вы можете видеть его печать, его руку. Команда стала более решительной и уверенной. Надеюсь, что „Интер“ продолжит в том же духе. Ребята в „Интере“ стали понимать, как нужно относиться ко всем командам в Италии. Потому что если ты не настроишься на „Беневенто“ или „Болонью“, то потеряешь очки».

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