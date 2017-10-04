Рабьо: «В других матчах пенальти может бить не Неймар»

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо подчеркнул, что Неймар не стал основным исполнителем пенальти в команде, хотя в игре с «Бордо» (6:2) именно он исполнял одиннадцатиметровый. За два тура до этого между Неймаром и Эдинсоном Кавани возник спор за право исполнять пенальти, который чуть не перерос в драку, а уругваец не реализовал свою попытку.

«Вопрос пенальти был решен тренером в матче с „Бордо“. В других матчах все может измениться. Я даже разговаривал о пенальти с Мбаппе. Он сказал, что если они не справятся, то он способен взять это на себя (смеется)».

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