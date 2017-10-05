Батшуайи: «Азар летом посоветовал не уходить из „Челси“»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи признался, что от ухода из команды его прошлым летом отговорил Эден Азар.

«Это был дружеский совет с его стороны. Когда он это говорил, думал, что будет еще и третий нападающий, но в итоге нас оказалось двое с Моратой. Я хочу преуспеть в „Челси“, и у меня отличные отношения с Альваро. Не собираюсь уходить в январе, потому что команде предстоит много игр, и я обязательно получу свой шанс. Тренер меня часто поддерживает, он знает, на что я способен. Благодаря ему я прогрессирую».

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