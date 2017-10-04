Линделеф: «Я не читаю британскую прессу»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
17:00 Матч завершен Строгино 6:2 Динамо Бр
  • Главные новости
  • Все новости
21:47
Аргентина, Уругвай и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-203014
19:55
Каррера: «Не считаю, что „Спартак“ лишился шансов на чемпионство»88
18:59
Прядкин: «Видеоповторы могут быть внедрены со следующего сезона»36
18:35
Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после столкновения с Паулиньо22
16:48
Президент «Анжи»: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»97
23:01
Канселу восстановился после травмы0
22:53
В «Дженоа» появился новый генеральный директор1
22:51
Симеоне - о «Челси»: «Мы никогда не встречались с настолько интенсивной командой»1
22:48
«Лестер» обжалует решение ФИФА по Силве в Спортивном арбитражном суде0
22:31
Жавнерчик: «Зла на БАТЭ не держу. Там я делал первые шаги в футболе»0
22:16
Лопетеги: «Пике? Нам необходимо перевернуть эту страницу»1
22:16
Инфантино: «Аргентина может дать большее футболу»4
22:10
«Монако» в январе попытается купить Карвалью1
22:01
Кака мог перейти в «Манчестер Сити» в 2009 году за 100 млн евро5
21:57
Сакки - об увольнении Анчелотти: «„Бавария“ повела себя как любой старый клуб»1
21:48
Мануэл Силва: «ФИФА несправедливо поступила с моим сыном Адриеном»1
21:40
Аугусто Фернандес вернулся в строй0
21:36
Федун: «Видеоповторы помогут нашему футболу»13
21:29
Лукаку может пропустить матч с Боснией, но сыграть с Кипром2
21:19
Сборная Бразилии может вызвать Жоржиньо, если ему не дадут шанс итальянцы0
21:02
Дзаккардо перебрался на Мальту2
20:57
Милик дал 20 тысяч евро на операцию соотечественнику2
20:50
Саа: «Фергюсон в МЮ фактически убил меня у всех на глазах»12
20:44
Божинов разорвал контракт с «Лозанной»2
20:40
Кейн: «Алли улучшит свою дисциплину»2

Линделеф: «Я не читаю британскую прессу»

сегодня, 22:57

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф отметил, что не переживает по поводу нехватки игрового времени в первом сезоне в МЮ.

«Я не нервничаю, не испытывают напряжения. Нахожусь в одном из лучших клубов мира. Знал, что конкуренция будет огромной. Буду ждать столько, сколько потребуется. Мы говорили с Моуриньо? О чем? Это будет между нами. Но разговор был хорошим. Меня не волнует, что пишет британская пресса обо мне. Ничего не читаю, поэтому даже не знаю, что там говорят».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Блоссия
сегодня в 23:04
Может читать не умеет)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100