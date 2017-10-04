Линделеф: «Я не читаю британскую прессу»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф отметил, что не переживает по поводу нехватки игрового времени в первом сезоне в МЮ.

«Я не нервничаю, не испытывают напряжения. Нахожусь в одном из лучших клубов мира. Знал, что конкуренция будет огромной. Буду ждать столько, сколько потребуется. Мы говорили с Моуриньо? О чем? Это будет между нами. Но разговор был хорошим. Меня не волнует, что пишет британская пресса обо мне. Ничего не читаю, поэтому даже не знаю, что там говорят».

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