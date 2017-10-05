Харри Кейн: «У меня есть личный шеф-повар»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился мнением о набранной форме и немного рассказал о своем питании.



«За последний год я существенно изменил свой рацион питания», - признается 24-летний игрок. «Что-то щелкнуло у меня в голове, я понял, что карьера футболиста слишком короткая и поэтому каждый день ты должен выкладываться по полной. Именно поэтому у меня есть свой личный шеф-повар, который готовит мне правильные блюда, чтобы я мог восстанавливать силы быстрее».



Харри Кейн набрал потрясающую форму - в 8 последних матчах забил 13 мячей.

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