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Наставник Косово считает сборную Украины одной из лучших команд мира

сегодня, 21:22
КосовоКосово-:-УкраинаУкраинаЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки заявил, что его подопечным практически нереально завтра будет обыграть команду Украины, которая, по его мнению, является одной из сильнейших сборных мира.

«Нас ждет очень тяжелая игра. Мы уже встречались с украинцами раньше, но этот поединок будет иным, потому что Украине будет тяжелее играть здесь.

Конечно, для команды, которая только строится, это будет тяжелое испытание. Но при этом хорошо, что наши молодые игроки получат такой опыт. Если Украина победит — это будет нормальная ситуация. У них отличная команда. Нам, в свою очередь, не столько важна победа, сколько нужно, чтобы нашу команду узнали в мире.

Скорее всего, нереально, чтобы мы победили. Ведь нам придется, без преувеличения, противостоять одной из лучших команд мира. Но при этом мы приобрели определенный опыт и постараемся сделать невозможное. В любом случае, повторюсь, мы ждем совершенно иную игру, чем в первой встрече с украинцами в Польше».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:55
Кайзер Созе +1000!!!
Napoleon Bonapart ответил требл
сегодня в 21:53
требл:
Странно тогда, что на последнем Евро она входила в число двух худших команд.
Не, ну это же такой мини-чемпионат мира, Украина -Косово.
Napoleon Bonapart ответил 10 seconds to stars
сегодня в 21:51
10 seconds to stars:
Шева и никто из украинцев как бы не орал особо, что Косово крутая сборная. Так что это просто мнение наставника сборной Косово. Гвардиола тоже любитель лестных слов в адрес соперников, а вы москали уже тут устроили истерику по этому поводу, лол))
    требл
    сегодня в 21:48
    Странно тогда, что на последнем Евро она входила в число двух худших команд.
    ФорвардЪ
    сегодня в 21:46
    Топ сборная. Все остальные сборные Украине в подметки не годятся.
    10 seconds to stars ответил Александр Настин
    сегодня в 21:44
    Александр Настин:
    Кукушка хвалит петуха за то,что ...
    Шева и никто из украинцев как бы не орал особо, что Косово крутая сборная. Так что это просто мнение наставника сборной Косово. Гвардиола тоже любитель лестных слов в адрес соперников, а вы москали уже тут устроили истерику по этому поводу, лол))
    Кайзер Созе
    сегодня в 21:39
      drug01
      сегодня в 21:39
      А на поле все равны! Докажите!
      Александр Настин
      сегодня в 21:36
      Кукушка хвалит петуха за то,что ...
      10 seconds to stars ответил Großer Bayern München
      сегодня в 21:27
      Großer Bayern München:
      Гондурас по сильней украины будет.
      Молодец, блеснул своим футбольным ителлектом. Получи конфетку.
      Splurgeloa ответил Großer Bayern München
      сегодня в 21:27
      Großer Bayern München:
      Гондурас по сильней украины будет.
      Тогда Гондурас уж точно сильнее России если судить в таком ключе ((((
      Napoleon Bonapart
      сегодня в 21:26
      А если Украина победит Косово, он будет считать Украину лучшей в мире.
      Splurgeloa
      сегодня в 21:25
      Украина - середняк, но никак не одна из лучших.
      Großer Bayern München
      сегодня в 21:24
      Гондурас по сильней украины будет.
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