Наставник Косово считает сборную Украины одной из лучших команд мира

Главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки заявил, что его подопечным практически нереально завтра будет обыграть команду Украины, которая, по его мнению, является одной из сильнейших сборных мира.

«Нас ждет очень тяжелая игра. Мы уже встречались с украинцами раньше, но этот поединок будет иным, потому что Украине будет тяжелее играть здесь.

Конечно, для команды, которая только строится, это будет тяжелое испытание. Но при этом хорошо, что наши молодые игроки получат такой опыт. Если Украина победит — это будет нормальная ситуация. У них отличная команда. Нам, в свою очередь, не столько важна победа, сколько нужно, чтобы нашу команду узнали в мире.

Скорее всего, нереально, чтобы мы победили. Ведь нам придется, без преувеличения, противостоять одной из лучших команд мира. Но при этом мы приобрели определенный опыт и постараемся сделать невозможное. В любом случае, повторюсь, мы ждем совершенно иную игру, чем в первой встрече с украинцами в Польше».

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