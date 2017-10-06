«Арсенал» планирует продать Уолкотта зимой в «Саутгемптон»

«Арсенал» зимой готов продать своего нападающего Тео Уолкотта. По информации СМИ, Уолкотт вернется в «Саутгемптон», а сумма трансфера составит порядка 15 млн фунтов.

Контракт игрока рассчитан еще на 1.5 года. С учетом конкуренции в линии нападения у «канониров» у Уолкотта мало шансов играть в центре атаки, где он всегда хотел выступать. 28-летний футболист в этом сезоне провел лишь 27 минут в АПЛ, но играл в Лиге Европы и Кубке Лиги. На его счету 3 гола в 6 матчах всех турниров.

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