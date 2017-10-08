Норвегия минимально обыграла Северную Ирландию

Сборная Норвегии на своем поле одержала минимальную победу над командой Северной Ирландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Осло, стадион «Уллевол»
Норвегия - Северная Ирландия 1:0 (0:0)
Гол: Брант 71 (автогол).
Норвегия: Нюланд, Свенссон, Региниуссен, Мелинг, Берге, Нордтвейт, Юхансен (Линнес 88), Эльюнусси (Эльюнусси 72), Хенриксен (Сельнэс 83), Серлот, Тофт-Содерлунд.
Главный тренер: Ларс Лагербек.
Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Д. Эванс, Маколи, Дэвис, Брант, Норвуд (Сэвилл 46), К. Эванс (Фергюсон 79), Даллас, Уошингтон (Лаферти 69), Мадженнис.
Главный тренер: Майкл О’Нил.
Предупреждение: Брант 87.
Судья: Сергей Бойко.
В параллельном матче Германия разгромила сборную Азербайджана.
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