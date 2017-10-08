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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
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21:45 сегодня Албания -:- Италия
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Норвегия минимально обыграла Северную Ирландию

вчера, 23:35
НорвегияНорвегия1 : 0Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Сборная Норвегии на своем поле одержала минимальную победу над командой Северной Ирландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Осло, стадион «Уллевол»

Норвегия - Северная Ирландия 1:0 (0:0)
Гол: Брант 71 (автогол).

Норвегия: Нюланд, Свенссон, Региниуссен, Мелинг, Берге, Нордтвейт, Юхансен (Линнес 88), Эльюнусси (Эльюнусси 72), Хенриксен (Сельнэс 83), Серлот, Тофт-Содерлунд.
Главный тренер: Ларс Лагербек.

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Д. Эванс, Маколи, Дэвис, Брант, Норвуд (Сэвилл 46), К. Эванс (Фергюсон 79), Даллас, Уошингтон (Лаферти 69), Мадженнис.
Главный тренер: Майкл О’Нил.

Предупреждение: Брант 87.

Судья: Сергей Бойко.

В параллельном матче Германия разгромила сборную Азербайджана.

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