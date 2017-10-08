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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 47’ Египет 0:0 Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 Матч завершен Дания 1:1 Румыния
19:00 Матч завершен Казахстан 1:1 Армения
19:00 Матч завершен Польша 4:2 Черногория
19:00 Матч завершен Литва 0:1 Англия
19:00 Матч завершен Словакия 3:0 Мальта
19:00 Матч завершен Словения 2:2 Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
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Дания упустила победу над Румынией

сегодня, 20:57
ДанияДания1 : 1РумынияРумынияМатч завершен

Сборная Дании сыграла вничью с Румынией в матче отборочного раунда ЧМ-2018.

Копенгаген, стадион «Паркен»

Дания - Румыния - 1:1 (0:0)
Голы: Эриксен 59 (пен), Дяк 88.

Дания: Шмейхель, Кьер, Дальсгор, Кристенсен, Дурмиси, Эриксен, Квист, Дилэйни, Систо, Бендтнер, Поульсен.
Главный тренер: Оге Харейде.

Румыния: Тэтэрушану, Бэлаше, Григоре, Кирикеш, Бэлуцэ, Хобан, Дяк, Будеску, Станчу, Андоне, Ганя.
Главный тренер: Космин Контра.

Предупреждения: Бэлуцэ 12, Будеску 50, Тэтэрушану 54, Ганя 59, Станчу 61, Кьер 72.

Удаление: Ганя 63.

Судья: Дениз Айтекин.

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