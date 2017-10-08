Дания упустила победу над Румынией

Сборная Дании сыграла вничью с Румынией в матче отборочного раунда ЧМ-2018.
Копенгаген, стадион «Паркен»
Дания - Румыния - 1:1 (0:0)
Голы: Эриксен 59 (пен), Дяк 88.
Дания: Шмейхель, Кьер, Дальсгор, Кристенсен, Дурмиси, Эриксен, Квист, Дилэйни, Систо, Бендтнер, Поульсен.
Главный тренер: Оге Харейде.
Румыния: Тэтэрушану, Бэлаше, Григоре, Кирикеш, Бэлуцэ, Хобан, Дяк, Будеску, Станчу, Андоне, Ганя.
Главный тренер: Космин Контра.
Предупреждения: Бэлуцэ 12, Будеску 50, Тэтэрушану 54, Ганя 59, Станчу 61, Кьер 72.
Удаление: Ганя 63.
Судья: Дениз Айтекин.
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