Чехия отправила пять мячей в ворота Сан-Марино

Сборная Чехии одержала победу над командой Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Пльзень, стадион «Дусан Арена - Места Плзне»
Чехия - Сан-Марино 5:0 (3:0)
Голы: Крменчик 8, Крменчик 23, Копиц 27, Новак 71, Кадлец 83.
Чехия: Коубек, Калас, Кадержабек, Люфтнер, Новак, Дарида, Янкто, Копиц (Сикора 63), Дочкал, Барак (Кадлец 70), Крменчик (Климент 63).
Главный тренер: Карел Яролим.
Сан-Марино: Симончини, Грандони, Витайоли (Берарди 82), Бролли, Палацци, Делла Валле, Баттистини, Берарди (Берретти 76), Бернарди (Бонини 63), Ринальди, Този.
Главный тренер: Пьер-Анджело Манцароли.
Предупреждение: Баттистини 53.
Судья: Алекс Тролайс.
В параллельном матче Германия разгромила сборную Азербайджана.
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