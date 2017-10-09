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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Именем Салаха названа школа, в которой учился футболист

сегодня, 10:05

Глава египетского города Басьюн Ахмед Дейф, откуда родом полузащитник национальной команды Египта Мохамед Салах, рассказал, что в честь футболиста будет переименована школа, в которой он учился. Салах вывел свою команду на чемпионат мира впервые за 28 лет, и теперь возведен на родине в ранг национального героя. Один из жестов благодарности со стороны государства - переименование школы Салаха.

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 10:31
Подумаешь школа.......
У нас давно уже игроков сборной почитают.........

Якутский музыкальный колледж имени Жиркова
ПАО "ЗиТ" – Завод им. Тарасова в Самаре
Фонд Социальных и Гуманитарных Инициатив имени Смольникова в Москве.....и т.д.
cska plus
сегодня в 10:27
Скоро столицу Египта переименуют его именем.
Kurtd
сегодня в 10:11
Оно и правильно. Салах футбольный герой Египта.
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