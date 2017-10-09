Именем Салаха названа школа, в которой учился футболист

Глава египетского города Басьюн Ахмед Дейф, откуда родом полузащитник национальной команды Египта Мохамед Салах, рассказал, что в честь футболиста будет переименована школа, в которой он учился. Салах вывел свою команду на чемпионат мира впервые за 28 лет, и теперь возведен на родине в ранг национального героя. Один из жестов благодарности со стороны государства - переименование школы Салаха.
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У нас давно уже игроков сборной почитают.........
Якутский музыкальный колледж имени Жиркова
ПАО "ЗиТ" – Завод им. Тарасова в Самаре
Фонд Социальных и Гуманитарных Инициатив имени Смольникова в Москве.....и т.д.
У нас давно уже игроков сборной почитают.........
Якутский музыкальный колледж имени Жиркова
ПАО "ЗиТ" – Завод им. Тарасова в Самаре
Фонд Социальных и Гуманитарных Инициатив имени Смольникова в Москве.....и т.д.