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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Германия повторила достижение сборной Испании

сегодня, 00:18
ГерманияГермания5 : 1АзербайджанАзербайджанМатч завершен

Сборная Германии, разгромив сборную Азербайджана (5:1), сумела набрать максимальное количество очков в группе отборочного турнира ЧМ-2018. Таким образом, немцы стали второй европейской сборной, которая выиграла 10 матчей из 10 в одной квалификации чемпионата мира. Ранее такой результат показала сборная Испании в отборе на ЧМ-2010.

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Все комментарии
vinyardrip ответил dimagas1
сегодня в 01:30
dimagas1:
Смена поколония у них прошла шикарно.
Ну блин, а вы ссытесь, что негры будут патриотами)) Арийцам побоку епт))
Thierry Daniel Henry
сегодня в 01:28
Хорошее достижение.
Молодцы!
Джохар Нохчо
сегодня в 01:03
Испания была круче!!!
.mango
сегодня в 00:59
а лига так себе
Зафод Библброкс
сегодня в 00:57
10 из 10-ти
один из явных фаворитов мундиаля
Roy Harper
сегодня в 00:56
ну кто им там в группе вообще противостоять мог?) все логично
Owl Fake ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:45
Jeck Denielse:
Ну ЧМ без команды-хозяина....это вообще как День Рождения без именинника....
Ну знаешь, чемпионат без чемпиона тоже такое себе...
Дракон1988
сегодня в 00:45
Поздравляю что ли...)
Jeck Denielse ответил Owl Fake
сегодня в 00:44
Owl Fake:
А вот хозяин как раз и должен участвовать в отборе, дабы не ослаблять средний уровень участников.
Ну ЧМ без команды-хозяина....это вообще как День Рождения без именинника....
Михаил Славнов
сегодня в 00:40
Соперники слишком слабые были.
Owl Fake ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:37
Jeck Denielse:
Вообще непонятно зачем Чемпионы Мира в отборах участвуют........ Нельзя ли им как и хозяевам гарантировать место в следующем чемпионате....
А вот хозяин как раз и должен участвовать в отборе, дабы не ослаблять средний уровень участников.
XimeRajke
сегодня в 00:37
Швейцария видимо станут третьими
dimagas1
сегодня в 00:35
Смена поколония у них прошла шикарно.
Mоnоlo
сегодня в 00:32
Шикарно.
weinmar
сегодня в 00:32
Тогда и кубок нужно брать подобно Испании! ))
Jeck Denielse
сегодня в 00:28
Вообще непонятно зачем Чемпионы Мира в отборах участвуют........
Нельзя ли им как и хозяевам гарантировать место в следующем чемпионате....
ermak6448
сегодня в 00:25
Похвально для Германии !!!
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