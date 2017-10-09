Германия повторила достижение сборной Испании

Сборная Германии, разгромив сборную Азербайджана (5:1), сумела набрать максимальное количество очков в группе отборочного турнира ЧМ-2018. Таким образом, немцы стали второй европейской сборной, которая выиграла 10 матчей из 10 в одной квалификации чемпионата мира. Ранее такой результат показала сборная Испании в отборе на ЧМ-2010.

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