Германия разгромила сборную Азербайджана

Сборная Германии одержала уверенную победу над командой Азербайджана в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Кайзерслаутерн, стадион «Фритц-Вальтер-Штадион»
Германия - Азербайджан 5:1 (1:1)
Голы: Горецка 8, Вагнер 54, Гусейнов 64 (автогол), Горецка 66, Джан 81 - Шейдаев 34.
Германия: Лено, Мюллер (Юнес 70), Мустафи (Гинтер 36), Зюле (Рюдигер 22), Киммих, Брандт, Джан, Сане, Горетцка, Штиндль, Вагнер.
Главный тренер: Йоахим Лёв.
Азербайджан: Агаев, Мирзабеков, Абышов, Гусейнов, Халилзаде, Амиргулиев, Гараев, Ришард, Исмаилов, Гусейнов (Назаров 69), Шейдаев (Алескеров 87).
Главный тренер: Роберт Просинечки.
Предупреждение: Ришард 45.
Судья: Андрис Трейманис.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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10 из 10 побед
43 забитые 4 пропущенные гола
класс просто!
10 из 10 побед
43 забитые 4 пропущенные гола
класс просто!
Смотришь на состав сб. Германии и не понимаешь, основа это или 2й состав...
Смотришь на состав сб. Германии и не понимаешь, основа это или 2й состав...