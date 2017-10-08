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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
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Германия разгромила сборную Азербайджана

вчера, 23:37
ГерманияГермания5 : 1АзербайджанАзербайджанМатч завершен

Сборная Германии одержала уверенную победу над командой Азербайджана в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Кайзерслаутерн, стадион «Фритц-Вальтер-Штадион»

Германия - Азербайджан 5:1 (1:1)
Голы: Горецка 8, Вагнер 54, Гусейнов 64 (автогол), Горецка 66, Джан 81 - Шейдаев 34.

Германия: Лено, Мюллер (Юнес 70), Мустафи (Гинтер 36), Зюле (Рюдигер 22), Киммих, Брандт, Джан, Сане, Горетцка, Штиндль, Вагнер.
Главный тренер: Йоахим Лёв.

Азербайджан: Агаев, Мирзабеков, Абышов, Гусейнов, Халилзаде, Амиргулиев, Гараев, Ришард, Исмаилов, Гусейнов (Назаров 69), Шейдаев (Алескеров 87).
Главный тренер: Роберт Просинечки.

Предупреждение: Ришард 45.

Судья: Андрис Трейманис.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:06
Предсказуемо. Германия машина, а айзеры просто айзеры...
ermak6848
сегодня в 00:03
С Победой Германия!!!
Thierry Daniel Henry
сегодня в 00:03
На классе.
Mоnоlo
сегодня в 00:02
С победой!
Эльшан А
сегодня в 00:00
Из 4 пропущенных 2 от Азербайджана
Друзья Манго
сегодня в 00:00
Жестко, жменя выходи
BARCELONA-BEST
вчера в 23:58
У арбузриеов щас сильный пожар)))
Die Roten
вчера в 23:48
кто сомневался)
10 из 10 побед
43 забитые 4 пропущенные гола
класс просто!
777dimon86
вчера в 23:44
Немцы катком проехали по всей группе.
Bayern Best
вчера в 23:43
Вратарь конечно у гостей герой.Такие мячи спасал
Дракон1988
вчера в 23:42
Вполне ожидаемо.
The Frei
вчера в 23:42
Если бы не Ариец - Рюдигер, счёт был бы 5:5.

Смотришь на состав сб. Германии и не понимаешь, основа это или 2й состав...
Белорусский Дикообраз
вчера в 23:42
раздавили арбузы
ФорвардЪ
вчера в 23:41
Первый тайм азербайджанцы не плохо держались.
kmhb
вчера в 23:40
30 очков, +39 разница. очень круто
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