Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
«Матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания».
Сарсания скоропостижно скончался 7 октября в возрасте 49 лет. Матчи 13-го тура РФПЛ состоятся с 13 по 16 октября.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Кокорин посвятил свой гол своему другу Маслову, который не так давно ушел из жизни, но разве матчи РФПЛ начинались с минуты молчания?
Кокорин посвятил свой гол своему другу Маслову, который не так давно ушел из жизни, но разве матчи РФПЛ начинались с минуты молчания?