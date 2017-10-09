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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

сегодня, 12:18

Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания».

Сарсания скоропостижно скончался 7 октября в возрасте 49 лет. Матчи 13-го тура РФПЛ состоятся с 13 по 16 октября.

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Все комментарии
Gunslinger ответил Sem25
сегодня в 13:51
Sem25:
"Вообщем-то" это спорное решение. Ничего подобного прежде не припомнаю, когда уходили из жизни сотрудники клубов. Кокорин посвятил свой гол своему другу Маслову, который не так давно ушел из жизни, но разве матчи РФПЛ начинались с минуты молчания?
Я был уверен что с "минуты молчания" начнётся матч Зенита...
Sem25 ответил Gunslinger
сегодня в 13:49
Gunslinger:
Вообщем-то и сомнений не было.....
"Вообщем-то" это спорное решение. Ничего подобного прежде не припомнаю, когда уходили из жизни сотрудники клубов.
Кокорин посвятил свой гол своему другу Маслову, который не так давно ушел из жизни, но разве матчи РФПЛ начинались с минуты молчания?
OLS ответил Московские бабушки
сегодня в 13:48
Московские бабушки:
бог то все видит. следующим будет фурсенко!
Не от большого ума пишешь
Чёрный берет ответил Московские бабушки
сегодня в 13:42
Московские бабушки:
бог то все видит. следующим будет фурсенко!
в таком случае первые на очереди Московские бабушки.
Gunslinger
сегодня в 13:29
Вообщем-то и сомнений не было.....
МапС
сегодня в 13:18
Присоединюсь.
Alex-96 ответил legendsofsails
сегодня в 12:59
legendsofsails:
Ты просто не в теме под названием Футбол
В "футболе" или "зарабатыванию бабла на футболе" ?
legendsofsails ответил Alex-96
сегодня в 12:51
Alex-96:
Любого человека жалко, но как то странно из-за бывшего агента минуты молчания устраивать... Уходят из жизни большие тренеры и футболисты..... и по ним тишина, а тут по агенту такое....
Ты просто не в теме под названием Футбол
Sem25 ответил Alex-96
сегодня в 12:49
Alex-96:
Любого человека жалко, но как то странно из-за бывшего агента минуты молчания устраивать... Уходят из жизни большие тренеры и футболисты..... и по ним тишина, а тут по агенту такое....
Другое странно. Раз на уровне РФПЛ такой почет и уважение, могли хотя бы на "Троекуровском" участок выкупить.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:45
Правильно
Alex-96 ответил Мельгарехо
сегодня в 12:44
Мельгарехо:
РФС должен лизать спонсору 30к
ну да, ощущение такое есть
Мельгарехо ответил Alex-96
сегодня в 12:43
Alex-96:
Любого человека жалко, но как то странно из-за бывшего агента минуты молчания устраивать... Уходят из жизни большие тренеры и футболисты..... и по ним тишина, а тут по агенту такое....
РФС должен лизать спонсору 30к
Alex-96
сегодня в 12:41
Любого человека жалко, но как то странно из-за бывшего агента минуты молчания устраивать... Уходят из жизни большие тренеры и футболисты..... и по ним тишина, а тут по агенту такое....
Московские бабушки
сегодня в 12:33
бог то все видит. следующим будет фурсенко!
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