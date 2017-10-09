Глушаков тренировался в общей группе «Спартака», Зобнин занимался индивидуально

Спартаковцы продолжают подготовку к гостевой игре с «Ахматом», которая состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30. На понедельник у «Спартака» была запланирована утренняя тренировка.

Полузащитник Денис Глушаков участвовал в тренировке, но с небольшими ограничениями. Полузащитники Роман Зобнин, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Джано вернулся в расположение «Спартака» из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.

На вторник у «красно-белых» намечена утренняя тренировка.

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