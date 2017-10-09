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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Глушаков тренировался в общей группе «Спартака», Зобнин занимался индивидуально

сегодня, 15:50

Спартаковцы продолжают подготовку к гостевой игре с «Ахматом», которая состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30. На понедельник у «Спартака» была запланирована утренняя тренировка.

Полузащитник Денис Глушаков участвовал в тренировке, но с небольшими ограничениями. Полузащитники Роман Зобнин, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Джано вернулся в расположение «Спартака» из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.

На вторник у «красно-белых» намечена утренняя тренировка.

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Все комментарии
Павел Амурский
сегодня в 16:16
Глушаков вернется, спартак опять заглючит.
makkie
сегодня в 16:09
Интересно, наступит день, когда все игроки в строй вернутся и травм не будет?
LOpp
сегодня в 16:07
вернуться Братуха, Бонифатий, Глушак и Зобнин всех будет в чемпионате и в ЛЧ на болте вертеть.
cpartak60
сегодня в 16:06
год провален!в знак памяти константина сарсания не имею против зенита!ребята жду красивую игру спартака!и красивого футбола!!!
Zayac_65
сегодня в 16:04
Скорее бы все поправились...
LOpp
сегодня в 15:54
блин, Промес еще не выздоровел.
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