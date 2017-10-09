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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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На матче Россия - Иран ожидается до 25 тысяч зрителей

сегодня, 12:48
РоссияРоссия-:-ИранИранЗавтра в 19:00 Не начался

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что на контрольном матче между сборными России и Ирана ожидается до 25 тысяч болельщиков.

«Мы ожидаем до 25 тысяч болельщиков (вместимость стадиона - около 45 тысяч - прим. ред.). Да, некоторые билеты раздавались бесплатно, но в этом ничего странного - это наша обычная билетная программа, мы хотим, чтобы люди приходили на стадион. Какой-то конкретной квоты нет.

Сложно сказать, сколько будет иранских болельщиков, но с учетом того, что в городе есть община и консульство страны, ожидаем человек 100-200».

Билеты можно приобрести в нескольких точках города, а также с помощью билетного оператора в интернете, цена - 900 или 1200 рублей. На данный момент реализовано 23 тысячи билетов.

В предыдущем матче Россия обыграла Южную Корею (4:2).

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Все комментарии
Gunslinger ответил жменя семечек
сегодня в 13:49
жменя семечек:
ну ваш красавиц уже почти готов, сейчас развязки сделают, думаю сборная будет почаще в Ростов заглядывать! хорошо бы вам ещё кубок взять, что бы в европе снова пошуметь
Даёшь Кубок Мужикам!!! :)
Vadik
сегодня в 13:42
Маловато будет. В других городах побольше бы пришло
Bayern Best
сегодня в 13:38
Жду повторение как с Кореей
жменя семечек ответил Dominators
сегодня в 13:34
Dominators:
Привет . Да народ бы подтянулся на игру со всей округи .Краснодар , Волгоград , Ставрополь ,Калмыкия , Воронеж . Что на ЕК творилось ,толпы болельщиков выгребали за бешенные деньги все билеты . А этим прости Господи , даром раздают , а они не хотят .
ну ваш красавиц уже почти готов, сейчас развязки сделают, думаю сборная будет почаще в Ростов заглядывать! хорошо бы вам ещё кубок взять, что бы в европе снова пошуметь
Owl Fake ответил cevin cigan
сегодня в 13:33
cevin cigan:
А кто то вообще спросил у народа,нужен ли этот Чемпионат Мира? Бразилия-супер футбольная держава,а народ(не олигархи) вышли на улицы и высказали свой протест по этому поводу. Россия на "128" месте в рейтингах,"футбольная держава"! А что,все гости будут радоваться,веселиться,кайфовать,с нашими девками в "футбол гонять"---красота!!!
"Каждый народ заслуживает своего правителя".
Александр Северный
сегодня в 13:33
Опять народ идет на позорище.
Dominators ответил жменя семечек
сегодня в 13:30
жменя семечек:
кстати да!! Ростов считаю самым футбольным городом! а мне поверь Саня есть с чем сравнивать
Привет . Да народ бы подтянулся на игру со всей округи .Краснодар , Волгоград , Ставрополь ,Калмыкия , Воронеж . Что на ЕК творилось ,толпы болельщиков выгребали за бешенные деньги все билеты . А этим прости Господи , даром раздают , а они не хотят .
жменя семечек ответил Dominators
сегодня в 13:25
Dominators:
Если бы играли не в Казани , а в Ростове -на -Дону за билеты была бы драка .Так же думаю было бы и в Хабаровске , Самаре , Екатеринбурге . Про Дальний Восток вообще молчу . У нас все крупные события проходят в Москве , Питере и Казани . Тамошние жители зажрались ....
кстати да!! Ростов считаю самым футбольным городом! а мне поверь Саня есть с чем сравнивать
Dominators
сегодня в 13:24
14 ноября открывают новый стадион в Ростове . И Министр Мутко заявляет о невозможности приглашения сборной России на матч открытия . Якобы не готовы какие то бумаги . Чушь .Стадион готов , а бумаги нет . Уверен играй наша сборная в Ростове , не было бы свободных мест . Все 45 000 были бы заняты .
Caniggia
сегодня в 13:21
25 тыщ для Казани - это мега аншлаг, хотя верится с трудом. Придут тысчёнок 10.
cevin cigan ответил Owl Fake
сегодня в 13:17
Owl Fake:
Страна собирается принять ЧМ, но матч национальной сборной собирает лишь половину стадиона при бесплатных билетах. Что это, если не позор.
А кто то вообще спросил у народа,нужен ли этот Чемпионат Мира? Бразилия-супер футбольная держава,а народ(не олигархи) вышли на улицы и высказали свой протест по этому поводу. Россия на "128" месте в рейтингах,"футбольная держава"! А что,все гости будут радоваться,веселиться,кайфовать,с нашими девками в "футбол гонять"---красота!!!
drug01
сегодня в 13:16
Главное качество игры чтобы заполнять полные трибуны
Dominators
сегодня в 13:14
Если бы играли не в Казани , а в Ростове -на -Дону за билеты была бы драка .Так же думаю было бы и в Хабаровске , Самаре , Екатеринбурге . Про Дальний Восток вообще молчу . У нас все крупные события проходят в Москве , Питере и Казани . Тамошние жители зажрались ....
Rheinfall
сегодня в 13:13
слабовато ..
ДСА
сегодня в 13:10
Скоро еще приплачивать начнут за приход на стадион.
cska plus
сегодня в 13:09
В добровольно-принудительном порядке.
Owl Fake
сегодня в 13:03
Страна собирается принять ЧМ, но матч национальной сборной собирает лишь половину стадиона при бесплатных билетах.
Что это, если не позор.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:57
Там, где Николай, там победа!!!
Мельгарехо
сегодня в 12:56
это все-таки не вечно пустая вэб-арена
Klasse
сегодня в 12:54
это позор. еще небось бесплатно билеты раздают.
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