На матче Россия - Иран ожидается до 25 тысяч зрителей

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что на контрольном матче между сборными России и Ирана ожидается до 25 тысяч болельщиков.

«Мы ожидаем до 25 тысяч болельщиков (вместимость стадиона - около 45 тысяч - прим. ред.). Да, некоторые билеты раздавались бесплатно, но в этом ничего странного - это наша обычная билетная программа, мы хотим, чтобы люди приходили на стадион. Какой-то конкретной квоты нет.

Сложно сказать, сколько будет иранских болельщиков, но с учетом того, что в городе есть община и консульство страны, ожидаем человек 100-200».

Билеты можно приобрести в нескольких точках города, а также с помощью билетного оператора в интернете, цена - 900 или 1200 рублей. На данный момент реализовано 23 тысячи билетов.

В предыдущем матче Россия обыграла Южную Корею (4:2).

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