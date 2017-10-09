ЦСКА обыграл «Уфу» в контрольном матче

ЦСКА без игроков, вызванных в национальные сборные, обыграл в товарищеском матче «Уфу». Матч проходил в формате два тайма по 35 минут.
ЦСКА - «Уфа» - 1:0 (1:0)
Гол: Витиньо 26 (пен).
ЦСКА: Помазун, Гордюшенко, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников, Хосонов, Миланов, Кучаев, Оланаре, Витиньо.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Уфа»: Шелия (Беленов 36), Аликин (Стоцкий 36), Никитин, Карп, Тумасян (Живоглядов 36), Фатаи (Сысуев 36), Сухов, Игбун (Абдулавов 36), Зубарев (Засеев 36), Сафрониди, Кротов (Пауревич 36).
Главный тренер: Сергей Семак.
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