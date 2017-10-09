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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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ЦСКА обыграл «Уфу» в контрольном матче

сегодня, 14:05

ЦСКА без игроков, вызванных в национальные сборные, обыграл в товарищеском матче «Уфу». Матч проходил в формате два тайма по 35 минут.  

ЦСКА - «Уфа» - 1:0 (1:0)
Гол: Витиньо 26 (пен).

ЦСКА: Помазун, Гордюшенко, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников, Хосонов, Миланов, Кучаев, Оланаре, Витиньо.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Уфа»: Шелия (Беленов 36), Аликин (Стоцкий 36), Никитин, Карп, Тумасян (Живоглядов 36), Фатаи (Сысуев 36), Сухов, Игбун (Абдулавов 36), Зубарев (Засеев 36), Сафрониди, Кротов (Пауревич 36).
Главный тренер: Сергей Семак.

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Все комментарии
SHMEL ответил морозз
сегодня в 15:20
морозз:
Видно что ЦСКА готовится стать чемпионом Пердива...повержена сильная Уфа!
Привет блохастик,на твоем месте я бы больше переживал за своих,там гораздо все хуже обстоит...
SHMEL ответил вованыч 80
сегодня в 15:17
вованыч 80:
А свиных сегодня повезли в лес за желудями...
Так у них по графику лесное "Кабан-пати"
вованыч 80
сегодня в 15:11
    старина
    сегодня в 15:11
    Про пеналь не удивился.Недавно не забили ,теперь решили поквитаться)
    Tommy Lee
    сегодня в 15:11
    А чего два по 35, а не два по 15, чтобы вообще не напрягаясь.
    Вообще то не понимаю зачем этот матч ЦСКА нужен, не хватает игроков что ли на двухсторонку.
    Московские бабушки
    сегодня в 15:08
    уже отошли после изнасилования от МЮ
    RussianHorse ответил super zlo
    сегодня в 15:03
    super zlo:
    ЦСКА неисправимо!
    Ты лучше про Акинфеева очередной раз, на ночь глядя, что нибудь напиши))
    cska plus ответил Дед за ЦСКА
    сегодня в 15:01
    Дед за ЦСКА:
    Как я понял из комментариев на ветке, почти НИКТО матч не смотрел, а комментировать тут как тут. Стыдоба. Тролли.
    Они по позорам спартака соскучились.
    cska plus ответил LOpp
    сегодня в 15:00
    LOpp:
    на воротах стоял не Акын Феев. цска не пропустило. совпадение?
    Как там штанголиз поживает? Жаль его, лишили штанги лизать.
    cska plus
    сегодня в 14:58
    Хоть так.
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 14:54
    Как я понял из комментариев на ветке, почти НИКТО матч не смотрел, а комментировать тут как тут. Стыдоба. Тролли.
    Гус Пойет
    сегодня в 14:44
    Без Иихаарька сразу сухарик
    SU_R_ ответил Т34
    сегодня в 14:43
    Т34:
    Пенальти был в программе прописан, иначе цска не играл бы. Уфа пошла навстречу бывшему тренеру. Хотели "армейцы" играть только до пенальти, но Уфа не согласилась, уговорили на 35 минут.
    )),ну тык понятно же ведь ))
    Баба Яга против
    сегодня в 14:40
    Хороший спарринг.С победой пони
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 14:38
    И тут пенальти, не могут пони без них выигрывать, даже в товарняках.
    Klasse
    сегодня в 14:37
      Дед за ЦСКА ответил Морозовский
      сегодня в 14:21
      Морозовский:
      Пендаль-то зачем поставили?
      Если матч смотрел бы, то такой вопрос не задал бы. Игра рукой в штрафной площадке.
      Уфимцы даже и не спорили с судьёй. Трансляция матча была на канале ЦСКА ТВ в 12.00.
      drug01
      сегодня в 14:21
      Надо двигаться дальше. ..
      Т34 ответил LOpp
      сегодня в 14:19
      LOpp:
      как же цска и без пенальти
      Пенальти был в программе прописан, иначе цска не играл бы. Уфа пошла навстречу бывшему тренеру. Хотели "армейцы" играть только до пенальти, но Уфа не согласилась, уговорили на 35 минут.
      Mi6
      сегодня в 14:19
      Что, и в товарнике тоже?
      Leroy Jethro Gibbs ответил Морозовский
      сегодня в 14:13
      Морозовский:
      Пендаль-то зачем поставили?
      Традиция........ :)))
      LOpp
      сегодня в 14:13
      на воротах стоял не Акын Феев.
      цска не пропустило.
      совпадение?
      super zlo
      сегодня в 14:12
      ЦСКА неисправимо!
      морозз
      сегодня в 14:11
      Видно что ЦСКА готовится стать чемпионом Пердива...повержена сильная Уфа!
      Mоnоlo
      сегодня в 14:11
      С победой!
      LOpp
      сегодня в 14:09
      как же цска и без пенальти
      Dominators ответил Морозовский
      сегодня в 14:09
      Морозовский:
      Пендаль-то зачем поставили?
      А там формат такой ,2 тайма по 35 минут и 1 пендаль .
      Морозовский
      сегодня в 14:07
      Пендаль-то зачем поставили?
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