Шевченко: «У Хорватии много игроков высочайшего уровня, а наша команда только создаётся»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал поражение «желто-синих» в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии:

«По сравнению с началом моей работы на посту главного тренера команда сделала шаг вперед. Сегодня во втором тайме у нас в первую очередь не хватило сил. Хорваты продемонстрировали свой более высокий класс. Подняли темп, начали прессинговать, у нас сразу возникли проблемы.

Первый тайм был хорош, мы должны были выигрывать. Однако у Хорватии очень много исполнителей высочайшего уровня, которые мобилизовались в нужный момент, им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед.

У нас же есть проблемные позиции, из-за чего игрокам приходится играть не там, где они привыкли. У соперника любая длинная передача несла угрозу. Есть Манджукич, который цепляется за мячи, есть футболисты, которые подбирают. У нас же много игроков, которые впервые выступают на таком уровне. У нас есть качественные футболисты, но у нас команда, которая только создается».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте