В ФИФА поступило 2 млн заявок на покупку билетов на чемпионат мира

В ФИФА поступило около 2 млн заявок от болельщиков, которые желают приобрести билеты на матчи чемпионата мира-2018 в России.

Наибольшую заинтересованность в посещении мундиаля проявили россияне (около 70% от всех заявок). Среди иностранцев наибольшую инициативу проявили болельщики из Германии.

Если количество желающих посетить футбольный форум превысит количество свободных мест, судьбу билетов решит жребий.

Еще месяц назад сообщалось, что было подано порядка одного миллиона заявок.

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