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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Идет второй тайм, 53’ Россия 0:0 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 53’ Сербия (до 21) 2:2 Россия (до 21)
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В ФИФА поступило 2 млн заявок на покупку билетов на чемпионат мира

сегодня, 19:44

В ФИФА поступило около 2 млн заявок от болельщиков, которые желают приобрести билеты на матчи чемпионата мира-2018 в России.

Наибольшую заинтересованность в посещении мундиаля проявили россияне (около 70% от всех заявок). Среди иностранцев наибольшую инициативу проявили болельщики из Германии.

Если количество желающих посетить футбольный форум превысит количество свободных мест, судьбу билетов решит жребий.

Еще месяц назад сообщалось, что было подано порядка одного миллиона заявок.

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Все комментарии
Gianfranco Zola
сегодня в 20:09
Надо на работу устраиваться, хоть на пару матчей денег будет, хочу на англичан сходить и на итальянцев. ))))))))))))))))))))))))))
Dominators
сегодня в 20:08
Странно . Когда подавал заявку на пакет матчей в Ростове , ей присвоили 300 какой -то миллионный номер . Чую нагреют , придется покупать билеты как обычно .
VIPded
сегодня в 20:07
Удачного чемпионата мира России!
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 20:07
То, чего не смог сделать антисемит по имени Адольф, попытается сделать немецкий еврей Иоахим!!!
ermak6848
сегодня в 20:00
Хороший будет доход для ФИФА
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:00
А будет еще больше.
008Maximus
сегодня в 19:57
Блин Фифа рубит деньги на билетах,
No problem
сегодня в 19:54
Еще не все.
вoлгoдoн
сегодня в 19:52
4-я категория обладает огромной популярностью среди Россиян в виду своей доступности.
Там и вмешается слепой жребий)
Mоnоlo
сегодня в 19:51
Логично. Такое событие пропускать нельзя))
Владимир Богатов
сегодня в 19:48
Немцы все так же стремятся в Москву)))
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